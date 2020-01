Morbius: un riferimento allo Spider-Man di Tobey Maguire in un fotogramma leaked del trailer?

Tra poche ore il trailer di Morbius approderà in rete, nell'attesa è stato diffuso un fotogramma leaked del promo che conterrebbe un riferimento allo Spider-Man di Tobey Maguire!

Il fotogramma, diffuso su Twitter da Emre Kaya, vede la star di Morbius Jared Leto con indosso quella che sembra una divisa da detenuto. Vicino a lui, sul muro, scorgiamo un dipinto di Spider-Man somigliante alla versione di Tobey Maguire e la scritta 'Assassino'.

La scritta potrebbe essere un riferimento agli eventi di Spider-Man: Far From Home, in cui l'identità di Peter Parker viene svelata e lui viene accusato di aver ucciso Mysterio.

Morbius, noto come il Vampiro vivente, nonostante faccia parte del mondo Marvel, verrà sviluppato all'interno dell'universo cinematografico della Sony. Ad affiancare il premio Oscar Jared Leto ci saranno: Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Chris Dood.

Grande potere, grandi responsabilità: Diamo i voti alle incarnazioni cinematografiche di Spider-Man

Il personaggio, apparso per la prima volta nel 1971 - il numero 101 di The Amazing Spider-Man -, si chiama Michael Morbius ed è uno scienziato con una rara malattia del sangue. Nel tentativo disperato di trovare una cura va incontro a effetti collaterali inaspettati che lo trasformano in un pericoloso vampiro.

L'uscita di Morbius è prevista per il 31 luglio 2020.