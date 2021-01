Morbius, Jared Leto: "Un crossover col Blade di Mahershala Ali? In futuro potrebbe accadere"

Jared Leto anticipa la possobilità di un crossover tra il suo Morbius e il Blade di Mahershala Ali, proprio come nei fumetti Marvel.

La star di Morbius, Jared Leto, si dimostra possibilista di fronte all'ipotesi di un crossover col Blade di Mahershala Ali e svela che "in futuro potrebbe succedere".

Morbius: Jared Leto in primo piano nel teaser trailer

Dopo il successo di Venom, Sony sta espandendo il suo Spider-Man Expanded Universe introducendo un altro dei personaggi dei Marvel Comics, il villain Michael Morbius.

Morbius, finora uno dei film più attesi del 2021, vedrà Jared Leto nel ruolo del Dottor Michael Morbius, uno scienziato che cerca di curarsi da una rarissima malattia del sangue con un antidoto che lo porta a sviluppare poteri da vampiro. Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson e Jared Harris fanno parte del cast del film diretto da Daniel Espinosa.

Parlando del personaggio durante il Late Late Show with James Corden, Jared Leto ha dichiarato:

"Interpreto un quasi vampiro nel mio nuovo film intitolato Morbius. Si tratta di un personaggio Marvel, lo definiscono ' vampiro vivente', non è un vero vampiro, ma è una specie di super-qualcosa. Sarà molto divertente."

Morbius, per Jared Leto è stato difficile perché "è vicino a chi sono io realmente"

Di fronte alla domanda se ci sarà l'occasione di incrociare il cammino con il nemico/alleato dei fumetti Blade, Jared Leto si sbilancia e risponde:

"Buona domanda, credo che succederà nel futuro. Sì, penso proprio che accadrà."

Morbius gode del rinnovato accordo tra Sony e Marvel per dar vita allo Spider-Man Extended Universe. Nel primo trailer del cinecomic compare a sorpresa Adrian Toomes (Michael Keaton), il villain di Spider-Man: Homecoming, e sono inoltre visibili alcuni graffiti che fanno riferimento a Spider-Man (Tom Holland) accusandolo di essere un assassino dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home.

