Morbius, per Jared Leto è stato difficile perché "è vicino a chi sono io realmente"

Jared Leto ha confessato che interpretare il vampiro vivente di Morbius sarebbe stata una prova difficile perché il personaggio è vicino a ciò che lui è davvero nella vita.

Dovremo aspettare ancora un po' di tempo prima di vedere Morbius, cinecomic che espanderà lo Spider-Man Extenened Universe introducendo un nuovo villain. Parlando del personaggio, Jared Leto ha confessato a Variety:

"Sarà un film grandioso, divertente e pieno di azione. Morbius è un medico brillante, un ricercatore mosso dalla volontà di trovare una cura per la malattia che affligge lui e migliaia di altre persone nel mondo. Ero interessato al ruolo perché intraprende un percorso che lo porta dall'essere in punto di morte al diventare sano e fortissimo fino a diventare un mostro. Mi ricordava Jekyll e Hyde, che è un ruolo classico."

Attore di metodo, Jared Leto è noto per affrontare ruoli complessi ed estremi come il Joker o il personaggio transgender Rayon, che nel 2013 gli ha fruttato l'Oscar per Dallas Buyers Club, ma ammette che quello di Michael Morbius è stato un ruolo particolarmente difficile da affrontare:

"Con Morbius è stata dura perchè non sono abituato a interpretare ruolo che siano così vicini a chi sono io realmente nel quotidiano. Il Dottor Michael Morbius è più vicino al modo in cui parlo e in cui mi comporto".