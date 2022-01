Morbius batte il record (poco invidiabile) di The New Mutants

Con l'ennesimo rinvio dell'uscita nei cinema, il cinecomic Sony Morbius, interpretato da Jared Leto, batte il record detenuto da The New Mutants.

Morbius, atteso cinecomic Sony con Jared Leto, ha infranto un triste record che apparteneva in precedenza a The New Mutants ed è adesso il film la cui uscita ha subito il maggior numero di rinvii.

In un primo momento Morbius sarebbe dovuto uscire nelle sale il 10 luglio 2020. Come tutti sanno, la maggior parte dei film programmati per il 2020 è stata rinviata per via dell'emergenza sanitaria e adesso che i contagi sono tornati a salite per via della variante Omicron siamo punto e daccapo.

Così Sony ha deciso per un'ulteriore rinvio dell'uscita di Morbius, facendola slittare al 1 aprile. La scelta sarebbe dovuta solo in parte al riacuirsi della situazione sanitaria, visto che si vocifera che Sony avrebbe deciso di far slittare la release per evitare lo scontro al botteghino con Spider-Man: No Way Home, che continua a mietere incassi su incassi ed è appena entrato nella top 10 dei migliori incassi di sempre negli USA.

Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa. Nel cast troviamo Jared Leto nei panni di Michael Morbius, Adria Arjona, Matt Smith, Michael Keaton, Jared Harris, Tyrese Gibson, Archie Renaux, Charlie Sotwell e Corey Johnson.