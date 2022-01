Moon Knight: trailer, poster e data di uscita della serie Marvel con Oscar Isaac

Marvel ha diffuso il trailer, poster e la data di uscita di Moon K Knight, serie interpretata da Oscar Isaac in arrivo su Disney+.

Il trailer e il poster di Moon Knight forniscono un primo sguardo all'attesa serie Marvel interpretata da Oscar Isaac. Confermata anche la data di uscita della premiere su Disney+, prevista per il 30 marzo 2022.

Il trailer ci introduce al personaggio interpretato da Oscar Isaac, Marc Spector, tormentato vigilante che soffre di un disturbo dissociativo dell'identità. Ambientata sullo sfondo dell'Egitto moderno e antico, Moon Knight vede le molteplici identità del supereroe spettrale trascinate in una guerra mortale degli dei. Durante la prima luna piena del 2022, la Marvel ha fatto appello al potere del dio egiziano della Luna Khonshu per rivelare uno sguardo lunare a Moon Knight durante i playoff della NFL. Oltre a introdurre l'eroe Spector, il trailer ci fornisce un primo sguardo anche all'enigmatico villain dello show, interpretato da Ethan Hawke. Per enrtambi, il 30 marzo segnerà il debutto nel Marvel Cinematic Universe.

Mohamed Diab e il duo composto da Justin Benson e Aaron Moorhead dirigono la serie in sei episodi prodotta da Kevin Feige e scritta da Jeremy Slater. Parte della Fase 4 del MCU, Moon Knight vede anche May Calamawy in un ruolo sconosciuto.

"È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto un eroe d'azione che salta fuori dagli edifici e si mette a combattere", ha detto in precedenza Kevin Feige a Emmy Magazine parlando del vigilante in costume rianimato da Khonshu. "La malattia mentale è un aspetto unico dello show".