Moon Knight 2: aggiornamento scoraggiante sul futuro della serie con Oscar Isaac

Il destino di Moon Knight 2 appare sempre più incerto. Dopo l'esordio di successo della serie Marvel su Disney+ nel 2022, con Oscar Isaac nei panni del tormentato Marc Spector e del suo alter ego Steven Grant, i fan speravano in un rapido rinnovo. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti non lasciano ben sperare: diversi membri del team creativo hanno ammesso di non avere alcuna notizia riguardo a un possibile seguito, aumentando i dubbi sul futuro del progetto.

Le parole del compositore Hesham Nazih alimentano i dubbi

In una recente intervista rilasciata a ScreenRant, il compositore Hesham Nazih, autore della colonna sonora di Moon Knight, ha ammesso di non avere informazioni su una seconda stagione. Alla domanda diretta sul futuro della serie, Nazih ha risposto con un secco: "_Nessuno lo sa.

Nemmeno Mohamed Diab. Nessuno ne ha mai parlato_"**. Dichiarazioni che confermano come lo sviluppo di nuovi episodi non sia mai realmente iniziato, lasciando i fan in attesa di chiarimenti ufficiali dai Marvel Studios.

Oscar Isaac e le dichiarazioni al Comic-Con 2025

Nemmeno il protagonista Oscar Isaac ha potuto fornire certezze. Intervenuto al Comic-Con di San Diego 2025, l'attore ha lasciato intendere che il ritorno di Marc Spector potrebbe avvenire, ma non necessariamente in una seconda stagione. "Vedremo, forse un giorno. Oppure lo rivedremo in un film", ha dichiarato, facendo intuire che il personaggio potrebbe ricomparire in altri progetti dell'MCU senza che venga realizzato un seguito diretto della serie.

Anche Jeremy Slater, creatore di Moon Knight, ha chiarito a luglio 2025 di non essere più coinvolto in eventuali sviluppi futuri. Lo sceneggiatore ha spiegato che negli ultimi anni si è dedicato soprattutto alla regia e che non ha contatti con i Marvel Studios da tempo. Una presa di distanza che conferma l'assenza di piani concreti per una continuazione a breve termine.

Marvel punta alla qualità ma lascia in sospeso diversi progetti

Negli ultimi anni la strategia dei Marvel Studios si è spostata sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Questo ha comportato il rinvio o lo stop di diverse serie: basti pensare a Hawkeye, ancora senza una seconda stagione, o al sequel di Shang-Chi, annunciato ma mai realizzato. In questo scenario, non sorprende che anche Moon Knight sia rimasto in sospeso, nonostante l'ottimo riscontro di pubblico e critica (con un punteggio dell'88% su Rotten Tomatoes).

Tre anni dopo il debutto, la situazione è chiara: Moon Knight 2 non è nei piani immediati della Marvel. Kevin Feige ha assicurato che ci sarà "un futuro per il personaggio", ma le modalità e i tempi restano avvolti nel mistero. Che si tratti di una nuova stagione o di un'apparizione cinematografica, i fan dovranno armarsi di pazienza per rivedere il vigilante legato al dio egizio Khonshu.