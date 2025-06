Moon Knight, parla il creatore dello show: "Se la stagione 2 si farà, non sarò coinvolto"

Il ritorno di Moon Knight sta molto a cuore ai fan del personaggio di Oscar Isaac, ma il creatore della serie Disney+ confessa di non essere più in contatto con Marvel da qualche anno.

Non ci sono buone notizie per i fan di Moon Knight. Nonostante il plauso della critica in casa Marvel non si sta muovendo niente riguardo a un'ipotetica seconda stagione e la scelta della compagnia di ridurre drasticamente il numero dei progetti non aiuta. Ma se Marc Spector farà ritorno, probabilmente dovrà fare a meno del creatore della serie.

Jeremy Slater ha aggiornato i fan sulla situazione dello show dopo uno iato di tre anni, ma la situazione al momento sembra tutt'altro che definita. Slater ha specificato che il destino della serie è nelle mani di Kevin Feige e ha confermato di non essere in contatto con Marvel ormai da parecchio tempo.

"Una seconda stagione? Non ne ho idea. Ma se arrivasse, probabilmente non sarei coinvolto", ha detto a _Comingsoon.net. "Sto cercando di lanciare la mia carriera di regista. Spero di girare ad agosto. Al momento stiamo corteggiando un attore premio Oscar e aspettiamo la sua risposta, quindi è molto emozionante. La TV ti tiene fuori dal set per due o tre anni".

Slater ha proseguito: "Se ci sarà un altro Moon Knight, la scelta spetta a Kevin Feige e Oscar Isaac. Non conosco i dettagli del loro contratto. Una volta che Kevin avrà capito il modo migliore per usare quel personaggio, qual è la storia giusta e chi sono i narratori giusti per darle vita, tornerà. Mi stupirebbe non rivederlo più. Ma queste sono solo supposizioni da fan. Non ho informazioni riservate. Non parlo con nessuno alla Marvel da un paio d'anni."

Oscar Isaac al telefono nei panni di Moon Knight

Moon Knight tornerà o no?

Basata sul personaggio Marvel creato da Doug Moench e Don Perlin, la serie è guidata da Oscar Isaac, produttore esecutivo e interprete di Steven Grant/Marc Spector. Al suo fianco Ethan Hawke nel ruolo di Arthur Harrow, F. Murray Abraham come voce di Khonshu, e May Calamawy nei panni di Layla.

La nostra recensione del finale di Moon Knight ci aiuta a fare il punto per capire dove si è fermata la storia di Steven Grant, un uomo tranquillo che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un'altra vita. Steven scopre così di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse e al tempo stesso venire a capo di un mistero mortale tra i potenti dei dell'Egitto. Dopo il sesto e ultimo episodio, proviamo a fare supposizioni su dove e quando rivedremo Moon Knight.