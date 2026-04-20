Moon Knight, il ritorno di Oscar Isaac è previsto in questo progetto Marvel?

Un anno fa, il boss di Marvel Television Brad Winderbaum aveva affermato che il Moon Knight interpretato da Oscar Isaac sarebbe tornato nell'MCU, anche se non nella seconda stagione della sua serie.

Ciò fa supporre che ci sia qualcosa in programma per Marc Spector, Steven Grant e Jake Lockley, ovvero le tre personalità interpretate da Isaac nello show arrivato su Disney+; di cosa si tratti, però, non è stato ancora rivelato.

Moon Knight: una scena

Moon Knight tornerà in un progetto sui Midnight Sons?

In un'intervista con Josh Horowitz, ad Isaac è stato chiesto come potrebbe essere il suo futuro nell'MCU, tra le continue speculazioni e voci su un film dedicato ai Midnight Sons, i Figli della Mezzanotte.

L'attore ha risposto: "Sì, c'è stata una conversazione interessante sui Midnight Sons. È molto importante dal punto di vista del tono, perché in quel film affrontiamo tematiche reali. Si tratta di esprimere qualcosa di molto reale, impegnativo e difficile, quindi, personalmente, nutro grande rispetto per questo".

"Credo che se si deciderà di farlo, bisognerà prenderlo davvero sul serio, anche se si tratta di un fumetto stravagante", ha aggiunto Isaac. "È proprio questo che cerca di fare. Riesce a combinare entrambe le cose allo stesso tempo".

Moon Knight: una scena della serie

Chi sono i Figli della Mezzanotte della Marvel

Si tratta di un gruppo di eroi soprannaturali dell'universo Marvel Comics, nato negli anni '90 per affrontare minacce mistiche e demoniache che i classici supereroi non erano in grado di gestire. La squadra viene guidata principalmente da Doctor Strange e include personaggi legati all'occulto come Ghost Rider, Blade, Morbius e altri eroi con poteri magici o maledizioni oscure.

Il gruppo si forma inizialmente per combattere la minaccia della demoniaca Lilith e dei suoi seguaci, muovendosi in un'atmosfera più horror rispetto alle tipiche storie Marvel. I Figli della Mezzanotte rappresentano il lato più oscuro e soprannaturale dell'universo Marvel, dove magia, vampiri e demoni sono al centro di queste avventure.

Dove abbiamo lasciato il Moon Knight di Oscar Isaac?

Il personaggio ha debuttato nell'omonima serie su Disney+ nel 2022 e, sebbene presentasse qualche difetto, la serie ha suscitato grande interesse tra i fan e ha visto una performance straordinaria del protagonista Oscar Isaac, così come del villain interpretato con carisma da Ethan Hawke.

Purtroppo, da allora non abbiamo più visto il personaggio. La serie si è conclusa con Marc Spector e Steven Grant apparentemente liberi dall'influenza di Khonshu, solo per scoprire che una terza personalità, il violentissimo Jake Lockley, stava ancora eseguendo in segreto gli ordini del Dio della Luna.