Moon Knight, Ethan Hawke elogia Oscar Isaac: "La sua performance è fenomenale"

Ethan Hawke, tra gli attori presenti nel cast di Moon Knight, ha parlato della nuova serie TV della Marvel, elogiando la performance di Oscar Isaac, chiamato ad interpretare proprio il protagonista dello show, un personaggio non certo banale o semplice da portare sullo schermo.

Dopo i successi di WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, i Marvel Studios sono pronti per portare nel MCU un personaggio molto eccitante, Moon Knight, affidato ad un attore in costante ascesa e molto amato dal grande pubblico, ovvero Oscar Isaac. Per la stella della trilogia sequel di Star Wars questa sarà la seconda interpretazione di un personaggio dei fumetti Marvel, avendo ricoperto il ruolo di En Sabah Nur (Apocalisse) in X-Men: Apocalypse. In Moon Knight, però, la faccenda si fa molto più seria e, stando a quanto riferito di recente da Ethan Hawke, Isaac è pronto a regalarci una performance di grande livello. In una recente intervista rilasciata a TheWrap, Hawke, il cui ruolo nella serie rimane sconosciuto, non ha avuto altro che elogi per il lavoro di Isaac nello show che arriverà in streaming su Disney+.

"Sono davvero fortunato perché abbiamo a che fare con una storia che non tutti conoscono. Se interpreti Spider-Man o Batman, sono così conosciuti che il pubblico ha aspettative molto alte. È come interpretare Amleto, non puoi farlo male. Lo stai facendo in relazione agli altri Amleti del passato. Invece di Moon Knight la gente non sa molto. Oscar Isaac, poi, sta dando vita ad una performance assolutamente fenomenale, ed è emozionante far parte del progetto con lui", ha dichiarato Hawke. Ricordiamo che Moon Knight è un personaggio che richiede sicuramente molto a chiunque debba interpretarlo, in quanto ha anche un disturbo dissociativo dell'identità e personalità multiple, tutte con i propri nomi e interessi distinti.

In precedenza, Hawke ha spiegato che Oscar Isaac rappresenta la ragione principale per cui è entrato nello show. "Ne ho sentito parlare da Oscar Isaac, che vive a tre isolati da me a Brooklyn", aveva rivelato l'attore a Late Night with Seth Myers, aggiungendo: "Ero in una caffetteria. È venuto da me e mi ha detto 'Ehi, mi è piaciuto molto The Good Lord Bird' ed io ero tipo 'Ehi, bello, anche a me piace molto il tuo lavoro. Sei fantastico'. E lui ha detto 'Ehi, vuoi essere in Moon Knight con me?' ed io mi sono convinto. Quindi, è andata così". Moon Knight debutterà esclusivamente su Disney+ ma non è stata ancora fissata una data di rilascio.