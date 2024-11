Moon Knight ritornerà? Ecco dove potrebbe riapparire Oscar Isaac

Secondo nuove indiscrezioni, l'attesissimo ritorno di Oscar Isaac nei panni di Moon Knight potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Dopo il debutto nella serie Marvel del 2022 su Disney+, l'antieroe non è più comparso nel MCU, lasciando i fan in attesa di novità. Ora, rumor sempre più insistenti rivelano che il personaggio potrebbe fare il suo trionfale ritorno in due dei prossimi grandi eventi cinematografici del Marvel Cinematic Universe.

Moon Knight nei nuovi film Marvel?

Secondo il noto insider @MyTimeToShineH, il piano attuale prevede che Moon Knight torni in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, i capitoli conclusivi della Multiverse Saga. Inoltre, si vocifera che il personaggio potrebbe avere un ruolo di spicco nel lungamente atteso Midnight Suns, un team-up sovrannaturale che includerà Blade, Ghost Rider, Black Knight e altri.

Una scena della serie di Moon Knight

Il coinvolgimento di Moon Knight nei film sugli Avengers potrebbe essere legato alla nuova minaccia che sostituirà Kang come villain principale del multiverso, mentre il film Midnight Suns potrebbe rappresentare il suo debutto in una squadra di eroi dai toni dark e soprannaturali.

Durante una recente intervista, Oscar Isaac ha espresso il suo entusiasmo per un'eventuale collaborazione con i Midnight Suns, affermando che sarebbe interessante esplorare le dinamiche di squadra con il personaggio. "Dopo aver scoperto chi sono Marc, Steven e Jake, sarebbe intrigante vederli interagire con altri personaggi in un contesto di team," ha detto l'attore.

Moon Knight, Ethan Hawke elogia Oscar Isaac: "La sua performance è fenomenale"

La serie Moon Knight ha introdotto Steven Grant, Marc Spector e Jake Lockley, con la loro complessa convivenza nello stesso corpo e un profondo legame con la mitologia egizia. Ora disponibile su Disney+, la serie ha lasciato la porta aperta per molteplici sviluppi narrativi.

Nonostante nulla sia ancora ufficialmente confermato, i rumor accendono le speranze dei fan, che vedrebbero in Moon Knight un tassello importante per il futuro del MCU.