Moon Knight: Oscar Isaac tornerà nel ruolo di Marc Spector, ma non nella Stagione 2

L'attore riprenderà i panni del supereroe dei Marvel Studios ma la serie non ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione

Le voci su una seconda stagione di Moon Knight in fase di sviluppo circolano da un po' di tempo, ma non sembra che vedremo presto altri episodi della serie Disney+. Naturalmente, questo non significa che non vedremo più Marc Spector (e le sue varie identità) nel MCU.

Poco dopo la messa in onda della prima stagione nel 2022, Oscar Isaac era apparso accanto al regista Mohammed Diab in un video su TikTok condiviso dalla nipote di quest'ultimo, che aveva chiesto se ci sarebbe stata una seconda stagione di Moon Knight. "Perché altrimenti saremmo al Cairo?", ha risposto Isaac.

I fan l'hanno presa come una conferma del ritorno della serie, ma da allora non se n'è saputo più nulla e Brad Winderbaum di Marvel Television ha recentemente condiviso un aggiornamento rivelatosi deludente per i fan mentre parlava di Daredevil: Rinascita.

Il destino di Moon Knight ai Marvel Studios

Moon Knight: una scena

"Penso che Marvel Television abbia avuto un'evoluzione a ondate, e credo che Moon Knight sia stato inserito in un'ondata di show che avevano l'obiettivo di creare personaggi che si sarebbero legati al futuro. E andando avanti, le nostre priorità sono cambiate. Stiamo realizzando show che possono esistere come uscite annuali, più simili alla televisione tradizionale".

Moon Knight: una scena della serie

Non sono del tutto cattive notizie, però, perché Winderbaum ha anche rivelato che prima o poi rivedremo Moon Knight nel MCU: "Ci sono piani per Moon Knight lungo la strada".

Quando e dove Moon Knight tornerà è ancora un mistero, ma un recente rumor ha affermato che farà parte dei prossimi film sugli Avengers e che dovrebbe apparire anche nel film sui Figli della Mezzanotte. Inoltre, il finale di stagione di Moon Knight si è concluso con l'introduzione di un altro personaggio: lo spietato Jake Lockley è emerso e ha unito le forze con Khonshu per eliminare Arthur Harrow (Ethan Hawke).