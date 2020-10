Monster Hunter: Milla Jovovich contro i Black Diablos e la nuova data di uscita nel teaser trailer

L'incontro tra Milla Jovovich e i mostruosi Black Diablos è al centro del breve teaser che anticipa l'uscita in sala di Monster Hunter, fissata ora per dicembre 2020.

Sony Pictures ha svelato il teaser trailer di Monster Hunter, adattamento del popolare videogame Capcom diretto da Paul W.S. Anderson e interpretato da Milla Jovovich. Nel teaser vediamo la Jovovich impegnata a combattere le incredibili creature note come Black Diablos: il promo svela inoltre la data di uscita del film che dovrebbe arrivare nelle sale a dicembre. Anticipata così la release dopo l'iniziale slittamento ad aprile 2021.

In Monster Hunter, ispirato all'omonimo videogioco e diretto da Paul WS Anderson, Milla Jovovich interpreta il Capitano Natalie Artemis, leader di una squadra d soldati delle Nazioni Unite. Con lei nel cast Diego Boneta, Ron Perlman, Meagan Good e Tony Jaa nel ruolo del villain.

Parlando del personaggio di Artemis, Paul WS Anderson ha spiega che "sebbene il personaggio di Milla non sia nel videogioco, lei ha scelto la stessa armatura e le stesse armi che usa nel gioco, così ci alcuni aspetti che sono stati trasferiti nella rappresentazione cinematografica. Giocando, ho provato a usare armi diverse e ho scoperto che con quelle spade si uccidono più mostri. Ho pensato che sarebbero state bellissime nelle sequenze d'azione".

Sia Anderson che Milla Jovovich sono appassionati fan dei videogame e fare un film su uno dei giochi più amati è stato un lavoro appassionante: "Ho scritto il ruolo di Artemis per Milla come se fosse un avatar del gioco, così che diventasse personaggio con cui sia facile relazionarsi e al tempo stesso una novità nel mondo di Monster Hunter"

Milla Jovovich ha aggiunto: "Artemis non è basato su nessun personaggio del videogame. Paul lo ha scritto per me inventandosi questa capitana di un team di Army Rangers che vanno in missione per trarre in salvi i colleghi."