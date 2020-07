Resident Evil: Apocalypse, Milla Jovovich è rimasta insoddisfatta del film, ecco perché

Milla Jovovich è rimasta delusa dalle riprese e dal processo creativo a cui ha preso parte sul set di Resident Evil: Apocalypse. L'attrice ha detto che lo studio cinematografico ha pressato il regista facendogli inserire nel film più scene d'azione, effetti speciali ed esplosioni e la trama del film è finita in secondo piano.

Negli extras della versione in DVD di Resident Evil: Apocalypse la Jovovich afferma che, proprio per tentare di migliorare alcuni aspetti della narrazione, fu sua l'idea di ambientare la storia in una zona con un clima estivo. Le riprese però iniziarono in pieno inverno e questo causò non pochi problemi agli attori.

Durante un'intervista la Jovovich ha dichiarato: "Mi sono divertita molto allenandomi per questo film, forse è stato l'aspetto migliore e più divertente di tutto il periodo passato sul set. Quando ti alleni per tre ore al giorno ti apri al mondo, è davvero la soluzione per combattere ogni genere di malessere."

La pellicola ha ricevuto molte critiche positive online, ad esempio, il sito Rotten Tomatoes dà al film un punteggio del 21% sulla base di 124 recensioni: "Resident Evil: Apocalypse ha un sacco di azione, ma non molto in termini di trama o creatività." Il sito Metacritic, invece, dà al film un punteggio di 35/100 sulla base di 26 recensioni.