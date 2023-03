Mondi fantasy di film e serie, stasera alle 21 con Simple e Madama commenti e sketch

L'appuntamento su Twitch è per stasera alle ore 21 con la rubrica MovieDrawing, in collaborazione con Simple e Madama, oggi parleremo di mondi fantasy di film e serie tv.

L'appuntamento su Twitch con la rubrica MovieDrawing di oggi, lunedì 20 marzo, alle ore 21, sarà dedicato ai mondi fantasy di film e serie tv. Insieme alla disegnatrice Lorenza Di Sepio e al fotografo e autore Marco Barretta, commenteremo e disegneremo l'imminente arrivo al cinema di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, nelle sale italiane dal 29 marzo, ma la discussione spazierà anche su serie come Il signore degli anelli: gli anelli del potere, Carnival Row, Willow, Queste oscure materie e House of the Dragon.

La rubrica di Movieplayer, condotta da Antonio Cuomo ed Erika Sciamanna, coinvolgerà i fan proponendo opinioni, commenti e curiosità mentre Lorenza realizzerà in tempo reale i suoi sketch ispirati ai vari universi fantasy che hanno colpito la fantasia dei fan in tempi recenti.

Ispirato al gioco di ruolo più celebre al mondo, Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri può contare su un cast composto dalle star Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant.

Nel film, un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.