Monaco: sull'orlo della guerra, Jeremy Irons nel trailer del film in uscita su Netflix il 21 gennaio

Netflix ha diffuso il trailer italiano di Monaco: sull'orlo della guerra, film di spionaggio britannico che segue due ex amici alla Conferenza di Monaco del 1938. Ora lavorando per governi opposti, i due vengono coinvolti in una corsa all'intelligence per svelare un segreto nazista. Con George MacKay (1917) e Jannis Niewöhner (Muto) nei panni degli amici di una volta Hugh Legat e Paul von Hartmann, il trailer vede anche la comparsa di Jeremy Irons nei panni del Primo Ministro inglese Neville Chamberlain, Ulrich Matthes nel ruolo di Adolf Hitler, Liv Lisa Fries è Lenya, Jessica Brown Findlay è Pamela Legat e Sandra Huller interpreta Helen Winter.

Nel trailer, gli spettatori vengono introdotti per la prima volta all'amicizia precedentemente condivisa da Legat e Hartmann. Passando dai tempi più felici a un periodo più cupo, con l'Europa sull'orlo della Seconda Guerra Mondiale, Legat riceve il compito di usare il suo amico di una volta per ottenere informazioni per il governo britannico. Dopo una tesa riunione, Hartmann, un diplomatico tedesco, viene coinvolto nella missione britannica, rischiando la vita per ottenere un documento fondamentale da sotto il naso dello stesso Hitler.

La produzione di Monaco: sull'orlo della guerra, diretto da Christian Schwochow, è iniziata nell'ottobre del 2020 in Germania e Inghilterra. Ben Power ha scritto la sceneggiatura, basata sul romanzo di guerra Munich di Robert Harris. Monaco: sull'orlo della guerra farà il suo debutto su Netflix il 21 gennaio.