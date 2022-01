Monaco: sull'orlo della guerra, su Netflix in streaming da oggi

Monaco: sull'orlo della guerra, il war movie interpretato da Jeremy Irons, George MacKay e Jannis Niewöhner, sbarca su Netflix in streaming da oggi 21 gennaio 2022 per tutti gli utenti abbonati!

Il film di spionaggio britannico segue due ex amici alla Conferenza di Monaco del 1938. Ora lavorando per governi opposti, i due vengono coinvolti in una corsa all'intelligence per svelare un segreto nazista. Con George MacKay (1917) e Jannis Niewöhner (Muto) nei panni degli amici di una volta Hugh Legat e Paul von Hartmann, il film vede anche la comparsa di Jeremy Irons nei panni del Primo Ministro inglese Neville Chamberlain, Ulrich Matthes nel ruolo di Adolf Hitler, Liv Lisa Fries è Lenya, Jessica Brown Findlay è Pamela Legat e Sandra Huller interpreta Helen Winter.

Locandina di Munich: The Edge of War

La produzione di Monaco: sull'orlo della guerra, diretto da Christian Schwochow, è iniziata nell'ottobre del 2020 in Germania e Inghilterra. Ben Power ha scritto la sceneggiatura, basata sul romanzo di guerra Munich di Robert Harris. Nell'autunno del 1938, in Europa si susseguono insistentemente drammatici echi di guerra. La Germania nazionalsocialista sta ampliando le proprie mire verso i Paesi confinanti, e non appare disposta ad avviare alcun negoziato con le altre forze occidentali. Tra queste, è la Gran Bretagna l'unica che può assumere una posizione politica forte e decisa contro la dilagante aggressione nazista, per evitare che le conseguenze diventino catastrofiche per l'intero continente. Il governo guidato da Neville Chamberlain sta cercando di stabilire un contatto con i vertici del Reich: per riuscire nell'intento, il funzionario britannico Hugh Legat e il diplomatico tedesco Paul von Hartmann si recano a Monaco di Baviera, dove li attende una Conferenza d'Emergenza.

Dopo l'avvio dei negoziati, appare evidente come la Germania non abbia intenzione di scendere a compromessi. Hugh e Paul, peraltro amici di vecchia data, si ritroveranno coinvolti in una rete di sotterfugi e trame contorte, la cui scoperta potrebbe consentire ai britannici di anticipare le mosse dei nazisti. Ma evitare la guerra potrebbe avere un costo molto alto, sebbene non paragonabile a quello di una sua eventuale esplosione...