Modern Family 9, su Netflix in streaming da oggi

Modern Family 9 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di giugno 2020: disponibile l'intera nona stagione della sit-com iconica creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan e prodotta dalla 20th Century Fox Television dal 2009 al 2020.

In una Los Angeles quasi surreale, le vicende della famiglia Pritchett, composta da Jay (Ed O'Neill), la sua seconda giovane moglie colombiana Gloria (Sofía Vergara) e il figlio Mannie, si intrecciano con le famiglie dei due figli di Jay, Claire e Mitchell. Sposata con il goffo agente immobiliare Phil Dumphy (Ty Burrell), Claire (Julie Bowen), è un mix tra una casalinga disperata e una donna in carriera alle prese con i tre figli adolescenti, Haley (Sarah Hyland), Alex (Ariel Winter), e Luke (Nolan Gould), mentre Mitchell (Jesse Tyler Ferguson), ha una relazione duratura con il suo compagno Cameron Tucker (Eric Stonestreet), un uomo originario del Missouri dal carattere estroverso spesso definito "teatrale", con cui ha adottato una bambina vietnamita di nome Lilly.

Modern Family 11: Sofia Vergara nella stagione finale

In questa nuova stagione i personaggi saranno sempre più consapevoli del tempo che passa e di come a volte sia necessario saper cambiare per far fronte ai cambiamenti della vita. Jay e Gloria festeggiano dieci anni di matrimonio e Mannie va al college. Non mancheranno puntate cardine come quella di Halloween in cui Claire mette in discussione la sua grande passione per l'horror e quella del Giorno del ringraziamento in cui tutta la famiglia si trova riunita a tavola con annessi colpi di scena e situazioni assurde.

Anche in questa stagione guest star di eccezione: dal premio Oscar Mira Sorvino all'attore comico Billy Crystal. E poi Vanessa Williams nei panni di Rhonda, ricca socia del country club di Jay, Chris Martin, frontman dei Coldplay intento in un cameo ad acquistare una casa da Phil e James Van Der Beek, nei panni di Bo Johnson, ex compagno di Pam, sorella di Cameron.

I 10 migliori episodi di Modern Family

Modern Family 9 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.