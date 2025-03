Modern Family, Ty Burrell commenta l'assenza alla reunion dello show: "I fan erano convinti che fossi morto"

L'interprete di Phil Dunphy in nella sit-com ha spiegato perché non ha partecipato all'incontro del cast della serie prodotta da 20th Century Fox.

Ty Burrell non è morto. Sul web negli ultimi tempi circolavano articoli e informazioni fake sulla presunta scomparsa dell'attore di Modern Family, che in realtà è vivo e vegeto.

Ospite dell'ultimo episodio del podcast Dinner's On Me di Jesse Tyler Ferguson, Burrell ha raccontato in che modo è nata questa diceria su internet, dopo aver disertato una reunion del cast lo scorso anno.

La voce della presunta morte di Ty Burrell

Nel novembre 2023, Sofia Vergara ha pubblicato su Instagram un carosello di foto della prima reunion di Modern Family. Nelle immagini erano presenti Ed O'Neill, Julie Bowen, Eric Stonestreet, Sarah Hyland, Ariel Winter, Nolan Gould, Aubrey Anderson-Emmons e i creatori della serie Christopher Lloyd e Steve Levitan.

Ty Burrell in una scena di Modern Family

Ty Burrell era assente mai colleghi si sono radunati attorno ad una sua foto gigante in un video in cui esclamano all'unisono:"Ci manchi, Ty!". L'assenza e il video hanno fatto pensare il peggio ai fan, con un sacco di messaggi preoccupati per le sorti dell'attore.

"Tutti nel cast mi dicevano che, a quanto pare, ero morto" ha spiegato Burrell a Ferguson. I due, per undici stagioni, hanno interpretato due cognati.

La reunion successiva di Modern Family ai SAG Award

Jesse Tyler Ferguson ha raccontato che la reunion del cast qualche mese dopo, ai SAG Award 2024, è stata organizzata per far sì che ci fosse anche Ty Burrell e si placassero le voci sulla sua morte.

Ty Burrell e Julie Bowen in una scena di Modern Family

"Onestamente, quella sera eravamo tutti impegnati" spiegò Ferguson "Abbiamo annullato cose importantissime e trovato un modo per essere lì insieme, perché l'ultima volta Ty Burrell non era potuto venire, ci siamo fotografati con la sua foto... e l'internet ha pensato che fosse morto!"