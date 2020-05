Julie Bowen e Ty Burrell in una scena dell'episodio The Incident della serie Modern Family

Modern Family si appresta a concludersi anche in Italia dopo 11 anni di onorato servizio il 29 maggio con il doppio episodio finale su Fox. È stata una family comedy che ha rivoluzionato il genere non solo per l'uso del mockumentary (era già stato fatto, ma non in una family comedy), ma per aver reso, con gli anni, la modernità una "nuova normalità", sensibilizzando il pubblico di tutto il mondo su quanto le famiglie allargate possano significare più amore e più opportunità di arricchimento personale. Sono davvero tantissime le puntate, le guest star e le sequenze che l'hanno resa una comedy indimenticabile nel cuore degli spettatori: abbiamo provato a scegliere i 10 migliori episodi di Modern Family, uno per stagione, ma è stato molto difficile, di momenti da ricordare ce ne sarebbero infatti tanti altri.

1. Undeck the Halls / Tradizioni e contraddizioni (1x10)

"Si parla tanto di tradizioni in queso periodo dell'anno. Ma per quanto possiamo amare le tradizioni a volte i nostri ricordi più belli sono legati a momenti assolutamente non tradizionali. Ricordiamo il Natale in cui mamma e papà impazzirono, ricordiamo l'anno in cui Babbo Natale picchiò un cantore, per me questo è stato l'anno in cui la parola 'tradizione' si è molto allargata".

Modern Family: una scena del decimo episodio della prima stagione

Questa frase di Jay riassume perfettamente lo spirito dell'episodio natalizio e della serie in generale. Iniziamo con un episodio a tema, Tradizioni e contraddizioni, per ricordare come la serialità della tv generalista vada in onda 9 mesi l'anno insieme agli spettatori, vivendo "con loro" le festività. Phil decide di cancellare il Natale se non si scoprirà chi dei figli ha bruciato il divano con una sigaretta. Mitch e Cam portano Lily a vedere il suo primo Babbo Natale al centro commerciale ma, quando quest'ultimo non sembra all'altezza del compito, i due lo fanno licenziare e lo invitano a cena per farsi perdonare. Un coro natalizio da cui era stato cacciato l'anno precedente tormenta Cam. Manny vorrebbe unire le tradizioni statunitensi a quelle colombiane (come gli scherzi) ma Jay vorrebbe continuare quelle avute coi primi due figli nel primo matrimonio.

2. Caught in the Act/Sorpresaaa!!! (2x13)

Modern Family 2: una scena del tredicesimo episodio

Vincitore della Miglior Sceneggiatura in una Comedy agli Emmy, scritto dal co-creatore della serie Steven Levitan insieme a Jeffrey Richman e diretto da Michael Spille, Sorpresaaa!!! si incentra su un "comune" incidente fra genitori e figli. Nel giorno dell'anniversario di matrimonio di Luke e Claire, Alex, Luke e Haley decidono di sorprenderli portando loro la colazione a letto... la sorpresa però l'avranno i figli beccandoli mentre fanno sesso. Entrambe le parti vanno nel panico e si interrogano sul come gestire al meglio la situazione: il messaggio finale che ne esce è davvero molto dolce e positivo. Intanto Jay e Gloria hanno un fraintendimento con Claire su un impegno che avevano preso insieme le due donne, mentre Mitch e Cam provano a ottenere un tavolo in un ristorante esclusivo grazie alla conoscenza con la madre di una delle compagne d'asilo di Lily, ma la faccenda prenderà una brutta piega.

3. Disneyland (3x22)

Modern Family 3: una scena dell'episodio Disneyland

Episodio che celebra la Casa di Topolino, che dirige anche il network ABC dove va in onda la serie, in cui tutta la famiglia va a Disneyland. Claire porta un buon partito per Haley, Ethan, che però sarà più attratto da Alex, mentre Haley rincontra il primo amore Dylan, che in quel periodo lavora al parco divertimenti. Phil non riesce più a divertirsi con Luke come un tempo, forse a causa dell'età. Gloria scopre la gioia di indossare scarpe basse e non col tacco, che si rivelano forse la causa della sua irascibilità, mentre Mitch e Cam vorrebbero impedire a Lily di allontanarsi tenendola... al guinzaglio.

4. The Future Dunphys / I futuri Dunphy (4x19)

Modern Family 4: una scena del diciannovesimo episodio

È sempre divertente quando in una serie si vede una proiezione del futuro dei protagonisti, soprattutto nelle comedy. In I futuri Dunphy Phil accompagna Claire in ospedale per un'angiografia e lì incontrano un anziano signore ricoverato per un triplo bypass coronarico, che riceve la visita dei suoi tre figli: il terzetto a Phil e Claire ricorda moltissimo... una possibile futura versione di Haley, Alex e Luke! Jay accompagna Manny ad un colloquio per essere ammesso ad una prestigiosa scuola privata e si scontrerà con la gelosia verso i ragazzi ricchi provata da giovane. Mitch e Cam, invece, sentono Lily definirsi gay e vanno nel panico paradossalmente. Una volta scoperto che la bambina pensava di essere come i genitori poiché figlia loro, la coppia, incoraggiata da Gloria, si rende conto di dover approfondire il patrimonio culturale vietnamita della piccola.

5. The Wedding / Il matrimonio (5x23-24)

Modern Family 5: Una scena del finale di stagione, Il matrimonio

Un matrimonio - come le ricorrenze festive - è sempre un episodio carico di momenti importanti - e di caos - nelle comedy. Non potevamo non scegliere il matrimonio di Mitch e Cam, finale della quinta stagione (episodio intitolato proprio Il matrimonio), iniziata con la proposta, dopo che durante l'estate era stato approvato il matrimonio gay negli Usa - e la serialità più di altri racconta l'oggi con una finestra davvero piccolissima. L'amico Pepper (la guest star Nathan Lane) ha pianificato un matrimonio perfetto nei minimi dettagli per i due ma ovviamente nulla andrà come previsto, tanto che il matrimonio sembra proprio saltare ad un certo punto a causa di un incendio. Intanto Jay e Gloria senza volerlo fanno allontanare fra loro i genitori di Cam, e Claire e Phil cercano di passare più tempo rispettivamente con Luke e Alex. Senza dimenticare Sal (Elizabeth Banks), l'amica pazzerella di Mitch e Cam che doveva officiare la cerimonia ma deve partorire d'urgenza, lasciando il posto a Phil (che officerà un altro matrimonio qualche stagione più avanti...).

6. Connection Lost / Equivoci (6x16)

Modern Family 6: Una scena dell'episodio Equivoci

Equivoci farà la storia della serialità poiché girato interamente utilizzando dispositivi mobile (nello specifico Apple: iPhone, iPad e MacBook Pro). Scritta (e diretta) dal co-creatore della serie Steven Levitan insieme a Megan Ganz, la puntata è ispirata dal corto Noah, realizzato dagli studenti canadesi Walter Woodman e Patrick Cederberg per il Toronto Film Festival del 2013. Tutta la puntata inquadra lo schermo del MacBook Pro di Claire e il relativo sistema operativo e i programmi di messaggistica (come FaceTime) sono stati riprodotti fedelmente in fase di post-produzione con la motion graphic. Dopo una conferenza di lavoro a Chicago, Claire attende in aeroporto il volo di ritorno a casa: nella sala d'attesa, usa il suo notebook per tenersi in contatto con la famiglia, in particolare per rintracciare Haley, che dallo status aggiornato di Facebook sembrerebbe sposata.

7. Phil's Sexy, Sexy House / La sexy sexy casa di Phil (7x07)

Modern Family 7: Una scena del settimo episodio

Gli episodi migliori di Modern Family, oltre a quelli innovativi come il precedente, sono anche quelli che affrontano temi drammatici come il lutto (10x09 Putting Down Roots / Mettere radici) o un esperienza di pre-morte (6x11 The Day We Almost Died / Il "quasi" incidente) in salsa comica. O quelli in cui appare Stella, il bulldog francese beniamino di Jay e mal sopportato da Gloria fin dal primo momento (2x22 Good Cop Bad Dog / Poliziotto buono cane cattivo). O ancora quelli in cui la famiglia è completamente coinvolta da un fattore comune, piuttosto che spezzettare la puntata fra i vari membri, come successo in quest'ultima stagione nell'episodio 11x10 Il Prescott ad esempio. In La sexy sexy casa di Phil della settima stagione l'elemento della discordia è invece una casa super lussuosa di cui Phil gestisce la vendita, posseduta da una coppia di amici di Mitch e Cam. Tutti vogliono intrufolarsi di nascosto per approfittare dei confort: da un lato Haley e Andy (la guest star Adam DeVine), dall'altro Alex e Reuben, gli stessi Mitch e Cam, Luke con gli amici e delle birre, Phil e Claire per un gioco di ruolo alternativo. Alla fine dell'episodio si scopriranno tutti tra loro, tranne Haley e Andy, chiaramente attratti l'uno dall'altra.

8. Five Minutes / Gate 32 (8x18)

Modern Family 8: Una scena dell'episodio Gate 32

La particolarità di Gate 32 è di incentrarsi su soli cinque minuti, che a volte possono davvero cambiare le cose nella vita. Mitch e Cam stanno per affrontare un viaggio aereo e per rilassarsi prendono delle pillole ma quando all'ultimo momento si vedono costretti a cambiare volo, raggiungere il nuovo gate si rivelerà un'impresa titanica. Alex riceve al college una visita a sorpresa dei genitori, preoccupati di non sentirla da un po'. Manny cerca parcheggio vicino al cinema dove lui e i genitori devono vedere un film, ma Jay e Gloria sono impegnati in un litigio. Haley riceve a sorpresa una proposta di matrimonio di Rainer (la guest star Nathan Fillion), ma entrambi dimostreranno grossi dubbi a riguardo.

9. Written in the Stars / Scritto nelle stelle (9x14)

Modern Family 9: Una scena dell'episodio Scritto nelle stelle

Non poteva non esserci un episodio di San Valentino fra i 10 migliori di Modern Family, fosse anche solo per la presenza ricorrente degli alter ego di Phil e Claire, Clive e Juliana, in un gioco di ruolo per mantenere vivo il rapporto iniziato quasi per caso. In Scritto nelle stelle il duo non fa eccezione e si incontra/scontra con Jay e Gloria e la loro paura che la passione stia svanendo. In questa mirabolante "commedia degli equivoci" ci si mette anche Joe, l'ultimo arrivato in casa Pritchett, che ha una cotta per la sorellastra Claire e tenta di abbordarla, mentre Gloria si rattrista perché per la prima volta non ha ricevuto un biglietto di San Valentino da Manny. Cam e Mitch sono a cena allo stesso ristorante dove una ragazza pianta in asso Luke e lo consolano, mentre Haley e Arvin iniziano una relazione nonostante le poche cose in comune.

10 Yes-Woman (10x19)

Modern Family 10: Una scena dell'episodio Yes-woman

Altra meravigliosa commedia degli equivoci (forse la migliore di tutta la serie e proprio nella penultima stagione) in cui tutto si incastra alla perfezione e soprattutto rappresenta ancora una volta la "famiglia moderna" del titolo con Luke che inizia una relazione con una donna dell'età di Gloria e dimostra un rapporto quasi paterno con la figlia di lei. In Yes-Woman Phil visita Alex al campus per provare a divertirsi di nuovo insieme, mentre Jay cerca di riprendere il controllo del golf club, secondo lui segnato da troppi cambiamenti (come la sua modern family). Gloria vorrebbe movimentare un po' la vita del marito, e lo stesso vorrebbero fare Mitch e Cam. Unirà tutti i puntini della storia Claire, che vorrebbe avere un atteggiamento più accomodante e non dire sempre di no a tutti. Le conseguenze non potrebbero che essere disastrose.

