Modern Family: il cast protagonista di una reunion irresistibile per uno spot WhatsApp

Quattro anni dopo la conclusione della celebre sit-com, parte del cast ha colto l'occasione di uno spot per riunirsi

Modern Family è tornato! Più o meno: parte del cast principale della celebre e amatissima sit-com della ABC è stato protagonista di una reunion inaspettata resa possibile da WhatsApp, la piattaforma di chat di proprietà di Meta.

Le star, Julie Bowen (Claire Dunphy), Ty Burrell (Phil Dunphy), Eric Stonestreet (Cameron Tucker) e Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett), hanno ripreso i loro ruoli per lo spot, che prende in giro le chat di gruppo in cui alcuni membri hanno un iPhone e una bolla blu, mentre altri hanno un telefono Android con la temuta bolla verde.

La piattaforma si propone come soluzione a questo "divario", utilizzando i personaggi della celebre sit-com ABC come gancio perfetto per i propri consumatori. Potete visualizzare il divertente spot di seguito:

Ci sarà un reboot di Modern Family?

Tempo fa, Ferguson aveva scatenato online alcune voci di un possibile ritorno di Modern Family dopo aver condiviso una foto dal set della sit-com, con la didascalia "Era da un po' che non vedevo questo panorama". Non aveva voluto aggiungere altro quando gli è stato chiesto di parlarne a The Talk qualche settimana dopo.

Gli spot pubblicitari, naturalmente, hanno una lunga storia di revival di programmi televisivi classici e personaggi celebri. Solo poche settimane fa Pop-Tarts ha riportato in vita i personaggi di Seinfeld Jackie Chiles (Phil Morris) e The Soup Nazi (Larry Thomas) per uno spot che contribuiva a promuovere il nuovo film di Jerry Seinfeld su Netflix dedicato alle tartine.

L'anno scorso Walmart aveva riportato sullo schermo gran parte del cast originale di Mean Girls per una serie di spot pubblicitari celebrativi.