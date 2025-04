Mission: Impossible – The Final Reckoning, Ethan Hunt dovrà scontrarsi con nemici ben noti

Paramount ha svelato un nuovo trailer di Mission: Impossible - The Final Reckoning al CinemaCon che vede l'agente segreto di Tom Cruise confrontarsi con villain ormai noti.

Dopo aver debuttato nei panni della superspia Ethan Hunt nel 1996 nell'originale Mission: Impossible, il divo torna a riunirsi col regista Christopher McQuarrie per l'ottavo (e ultimo?) capitolo, dove affronterà Gabriel (Esai Morales) e l'Entità ancora una volta dopo Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One.

Tom Cruise circondato dal suo team

Combattimenti e acrobazie mozzafiato

Come rivela ScreenRant, il trainer si apre con Ethan Hunt aggrappato al fianco di un piccolo aereo a motore, con frammenti dei capitoli precedenti che scorrono sullo schermo. Il trailer mostra la rapina al caveau della CIA dal film originale, ma anche il bombardamento del Cremlino da Protocollo Fantasma e l'aggressione con gas da parte di Hunt ai leader dell'intelligence in Dead Reckoning.

Il team di Ethan Hunt riunito

Taglio. Ethan Hunt viene arrestato dai militari, presumibilmente per costringerlo a collaborare con loro, mentre si ode la voce fuori campo di Gabriel che lo schernisce: "La tua squadra ti ha tradito. Tutti i tuoi segreti, sono compromessi". Eugene Kittridge (Henry Czerny) dice poi: "Tutto ciò che sei. Tutto ciò che hai fatto ti ha portato qui". Il trailer mostra Hunt e la sua squadra che prendono il controllo di una portaerei per portare a termine la loro missione, poi torna l'immagine di Tom Cruise aggrappato al lato di un aereo, che salta nell'oceano e cerca di sopravvivere sott'acqua. Il trailer si conclude con l'agente segreto che dice alla sua squadra: "Ho bisogno che vi fidiate di me un'ultima volta"_.

Il franchise è arrivato alla fine?

Come nota ScreenRant, al CinemaCon Tom Cruise si è guardato bene dal rivelare se Mission: Impossible - The Final Reckoning, in uscita nei cinema italiani il 21 maggio, sarà davvero l'ultima avventura del suo Ethan Hunt. C'è sicuramente un senso di fine nel film per quanto riguarda il viaggio di Ethan, come rivela il trailer, e questa sensazione è supportata dalle dichiarazioni del regista McQuarrie a Empire di qualche tempo fa, quando ha definito The Final Reckoning la "conclusione di un arco narrativo di 30 anni".

A domanda diretta se questo sarà l'ultimo della saga, Tom Cruise ha risposto: "Dovete vedere il film". Visto il budget fuori controllo - si parla ormai di 400 milioni di dollari - e visto che gli anni passano anche per l'evergreen Tom Cruise, è possibile che lo studio abbia davvero deciso di porre fine a questa folle corsa.