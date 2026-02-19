Mission: Impossible 9: Tom Cruise vuole Chloe Zhao alla regia?

Secondo le ultime indiscrezioni la star di Mission: Impossibile avrebbe contattato la regista di Hamnet per convincerla a dirigere un nuovo capitolo del franchise action, il soggetto sarebbe già pronto.

In molti sospettavano che Mission: Impossible - The Final Reckoning sarebbe stato l'ultimo film su Ethan Hunt dell'era Tom Cruise. Ma il finale del film, col personaggio ancora vivo e vegeto, ha aperto la strada a un ulteriore sequel. Adesso circola voce che Tom Cruise abbia deciso di fare ritorno nel ruolo dello spericolato agente segreto e che abbia già adocchiato il successore di Christopher McQuarrie: la regista di Hamnet Chloe Zhao.

Tom Cruise e il suo team in una scena di Mission: Impossible - The Final Reckoning

Quale è lo stato di sviluppo di Mission: Impossible 9

Gli incassi ottimi, ma non stellari di Mission: Impossible - The Final Reckoning uniti all'età che avanza anche per Tom Cruise hanno lasciato pensare a un canto del cigno del fortunato franchise. Ma come ha lasciato intendere il finale di Mission: Impossible - The Final Reckoning, ci sarebbe ancora spazio per una nuova avventura.

Niente di ufficiale, per adesso, ma secondo le indiscrezioni diffuse da DeuxMoi Tom Cruise avrebbe già contattato un nuovo cineasta per scrivere e dirigere Mission: Impossible. Secondo l'insider, il cineasta. anzi, la cineasta in questione sarebbe il premio Oscar Chloe Zhao.

Chloé Zhao con i premi Oscar per miglior film e regia a Nomadland

La collaborazione tra Tom Cruise e Chloe Zhao: una missione (im)possibile?

Come spiega Comicbookmovie.com, accostare due nomi quasi antitetici come quelli di Tom Cruise e Chloe Zhao sembra un'ipotesi inverosimile. Ma non dimentichiamo che la regista di origine cinese ha già all'attivo un'incursione (non troppo felice a dirla tutta) nel mondo dei cinecomic ad altissimo budget con Eternals, quindi non è detta l'ultima parola.

Considerando che l'ultimo capitolo del franchise su Ethan Hunt, da noi analizzato nella recensione di Mission: Impossible - The Final Reckoning, pur avendo incassato 600 milioni ne è costato oltre 400 milioni per via dei vari problemi occorsi durante la lavorazione avere una regista abituata a lavorare con budget più contenuti potrebbe essere un vantaggio. Per non parlare del carico di Oscar che potrebbe portare con sé, dando ulteriore prestigio al franchise.

Tom Cruise tornerà di nuovo nei panni di Ethan Hunt?

Mission: Impossible – The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena del film

Vista la direzione che Tom Cruise sta imprimendo alla sua carriera, un nuovo film su Ethan Hunt sembra improbabile. L'attore, che a ottobre vedremo alle prese con il nuovo film di Alejandro Gonzales Inarritu, Digger, dove sarà "irriconoscibile", è coinvolto nello sviluppo dei sequel di Top Gun, Giorni di tuono e Edge of Tomorrow, per non parlare del tanto chiacchierato film su Les Grossman.

Interrogato sul suo eventuale ritorno prima dell'uscita di The Final Reckoning, il divo aveva dichiarato: "Dovete vedere il film. È un argomento difficile da affrontare al momento, perché è davvero qualcosa che dovete sperimentare. Ma è un viaggio epico ed emozionante attraverso l'intero franchise... È omerico."