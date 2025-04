Val Kilmer: Tom Cruise ricorda l'amico e collega presentando Mission: Impossible - The Final Reckoning

Tom Cruise, arrivato al CinemaCon per presentare Mission: Impossible - The Final Reckoning, ha voluto ricordare con affetto il suo amico e collega Val Kilmer, morto nella giornata di martedì a 65 anni.

La star, prima di parlare dell'ultima avventura di Ethan Hunt, ha infatti chiesto ai presenti di fare un minuto di silenzio per rendere omaggio alla sua co-star in Top Gun.

Il ricordo dell'amico

Parlando di Val Kilmer, Tom Cruise ha dichiarato: "Non posso spiegarvi quanto ammirassi il suo lavoro, come fossi stato grato e onorato quando è entrato nel cast di Top Gun ed è poi tornato per Top Gun: Maverick".

Kilmer e Cruise

La star di Hollywood ha sottolineato: "Penso sarebbe davvero bello se potessimo semplicemente avere un momento di raccoglimento insieme, perché amava i film e ha dato molto a tutti noi. Solo per pensare a tutti i momenti meravigliosi che abbiamo avuto con lui".

Tom si è poi rivolto all'amico dichiarando: "Ti auguro il meglio nel tuo prossimo viaggio".

L'ultima avventura di Ethan Hunt

Cruise ha quindi presentato Mission: Impossible - The Final Reckoning, il film prodotto da Paramount e Skydance e diretto da Christopher McQuarrie.

L'action movie concluderà la storia dell'agente Ethan Hunt e proseguirà la storia iniziata con Dead Reckoning, interrotta con un cliffhanger in cui il mondo veniva minacciato da un'Intelligenza Artificiale senziente chiamata L'Entità.

La star ha ricordato come avesse coinvolto McQuarrie in occasione di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma: "Non avevo detto ai produttori che era lì per scrivere la sceneggiatura. Lui è l'eroe di quel film e ha contribuito a coinvolgere Skydance".

Nel cast dell'ultimo film del franchise ci saranno anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Tramell Tillman, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Mark Gatiss, Rolf Saxon, Lucy Tulugarjuk, Katy O'Brian, Stephen Oyoung e Angela Bassett.

Il film sarà presentato al festival di Cannes prima di essere distribuito nei cinema il 21 maggio.