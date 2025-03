Mission: Impossible 8, il budget è fuori controllo: ha già superato tutti i capitoli di Avatar

Matt Belloni, nel corso del podcast The Town, avrebbe confermato che Mission: Impossible - The Final Reckoning è costato 400 milioni di dollari. Una cifra che lo renderebbe più costoso di tutti i film di Avatar di James Cameron.

Non è la prima volta che viene riportata questa indiscrezione sul budget dell'ultimo film della saga con Tom Cruise; l'estate scorsa, si era detto che Final Reckoning aveva un budget che si avvicinava alla stessa cifra. Qualche mese dopo, l'Hollywood Reporter aveva confermato che il costo del film era vicino ai 400 milioni di dollari, una cifra assolutamente folle.

In effetti, senza tener conto dell'inflazione, Final Reckoning diventerà il quarto film più costoso mai realizzato, battuto solo da Star Wars: Il risveglio della forza (447 milioni di dollari), Jurassic World - Il regno distrutto (432 milioni di dollari) e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (379 milioni di dollari).

Quanto dovrà incassare Tom Cruise al cinema?

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise, Simon Pegg, Hayley Atwell, Pom Klementieff

Come ha detto Belloni nel podcast, se la cifra di 400 milioni di dollari risultasse quella ufficiale, significa che Final Reckoning dovrà incassare almeno 1 miliardo di dollari in tutto il mondo per andare in pareggio - il film di maggior successo della saga era stato Fallout del 2018, con un incasso globale di 791 milioni di dollari.

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in un primo piano

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, uscito nel 2023, ha fatto perdere alla Paramount oltre 200 milioni di dollari. Il film si è inoltre concluso con un cliffhanger. Il piano prevedeva che i due film servissero da commiato per l'Ethan di Tom Cruise. Dopo l'uscita, il titolo è stato cambiato: non era più presente la dicitura "Parte 2" nel titolo.

Nelle ultime settimane, una versione di 3 ore di Final Reckoning è stata proiettata in diverse città degli Stati Uniti. Il film uscirà nelle sale nazionali il 23 maggio 2025. Pare che un'anteprima mondiale al Festival di Cannes sia una possibilità concreta.