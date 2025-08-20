Mission: Impossible 8, Tom Cruise e quello stunt in aereo che l'ha (quasi) messo al tappeto

Durante le riprese del nuovo capitolo della saga, l'attore ha raccontato un'acrobazia estrema che gli ha causato dolori intensi e dita gonfie, confermando ancora una volta il prezzo da pagare per la sua dedizione agli stunt.

Tom Cruise è famoso per non tirarsi mai indietro davanti a una sfida fisica, firmando in prima persona gli stunt più spettacolari della saga di Mission: Impossible 8. Ma questa dedizione lo ha spinto a rischiare ancora una volta la propria incolumità. In una recente intervista legata ai contenuti extra del film, l'attore ha raccontato l'acrobazia in aereo che lo ha messo seriamente alla prova, lasciandogli dolori alla schiena e gonfiori alle mani.

La sequenza in biplano che ha spinto Cruise al limite

Durante una delle scene più spettacolari, Ethan Hunt si lancia da un aereo all'altro, aggrappandosi all'ala in pieno volo. Ricordando quel momento, Cruise ha ammesso: "Questa mi ha quasi spezzato la schiena". Il regista Christopher McQuarrie, al suo fianco nel commento digitale, ha aggiunto che l'attore ha subito un impatto durissimo quando, legato alla cintura di sicurezza durante una virata, la forza ha separato le articolazioni delle dita, facendogli gonfiare completamente le mani.

Mission: Impossible – The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena del film

Secondo il regista, uno degli istanti più crudi è arrivato quando il personaggio di Gabriel ha capovolto Hunt a mezz'aria, scaraventando Cruise contro la fusoliera. "Quel colpo è stato tremendo", ha ammesso l'attore, visibilmente provato nel rivedere la scena. McQuarrie ha rivelato che alcune acrobazie non erano nemmeno previste: "Hai detto 'Penso che serva', e io ho risposto 'Non ti avevo chiesto di farlo'". Una prova in più della dedizione - e della temerarietà - che Cruise porta in ogni progetto.

Il successo al botteghino di Mission: Impossible 8 e il futuro di Ethan Hunt

Presentato in anteprima a Cannes e uscito a maggio 2025, il film ha debuttato con un incasso globale superiore ai 200 milioni di dollari, per poi superare i 596 milioni complessivi. Un risultato che conferma la forza del franchise e la capacità di Cruise di richiamare pubblico in sala. L'attore ha definito l'uscita "un'esperienza memorabile", ringraziando fan e addetti ai lavori per il sostegno.

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena d'azione

Nonostante il capitolo sia stato presentato come la conclusione della saga, Tom Cruise non ha voluto chiarire se tornerà ancora nei panni dell'agente Ethan Hunt. "Godetevi questo momento, il culmine è arrivato proprio ora", ha dichiarato, lasciando aperta la porta a possibili sviluppi.