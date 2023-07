Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte due: ecco tutto quello che sappiamo, dal cast alla data di uscita

La saga di Mission: Impossible rappresenta da più di 25 anni un vero e proprio simbolo del cinema d'azione, avendo regalato ai fan alcuni dei momenti più iconici di tutti i tempi; questi momenti spesso coincidono con gli indimenticabili stunt di Tom Cruise che, a quanto pare, non fanno che diventare sempre più assurdi ed entusiasmanti con ogni nuovo film. L'uscita di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One è ormai imminente e sembra che il capitolo successivo, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte due, possa mettere fine all'arco narrativo del protagonista del franchise: Ethan Hunt.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise e Hayley Atwell in una sequenza

Non sappiamo ancora molto riguardo ai dettagli della trama dell'ottavo film di Mission: Impossible (ricordiamo che il settimo film uscirà nelle sale cinematografiche il 12 luglio 2023); d'altro canto abbiamo molte informazioni relative alla data di uscita, al cast e a che cosa dovremo aspettarci per quanto concerne gli stunt di Cruise, che sicuramente ci lasceranno a bocca aperta per svariati anni.

La data di uscita di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two

A meno che non si verifichino dei cambiamenti significativi nel piano di distribuzione, Paramount Pictures ha rivelato che Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte due arriverà nei cinema il 28 giugno 2024, a meno di un anno di distanza dal suo predecessore. Considerando che i film sono due capitoli separati della stessa pellicola, è logico che le loro uscite siano così vicine.

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: Tom Cruise in una scena

Tuttavia, non dobbiamo trascurare il fatto che nel corso degli ultimi anni Dead Reckoning Parte uno ha subito diversi slittamenti per quanto riguarda la sua data di uscita, principalmente a causa dei ritardi causati dalla pandemia di COVID-19 e dell'effetto a catena che l'emergenza sanitaria ha avuto sull'industria dell'intrattenimento. Inizialmente prevista per il 5 agosto 2022, poi spostata al 4 novembre 2022 e infine al 7 luglio 2023, l'uscita del film è stata nuovamente rimandata al 12 luglio 2023.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte uno, recensione: un lungo addio per Ethan Hunt

Il cast di Mission: Impossible - Dead Reckoning: da Tom Cruise ai nuovi arrivati

Come per tutti i più recenti film della saga, nel cast di Mission: Impossible - Dead Reckoning abbiamo visto il ritorno di attori come Tom Cruise, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Simon Pegg e altri interpreti storici, ma ciò non significa che non verranno introdotti nuovi personaggi. Innanzitutto, l'attore Holt McCallany, noto per il suo ruolo in Mindhunter, interpreterà il Segretario della Difesa Bernstein nel prossimo film di Mission: Impossible, come riportato da Deadline a luglio 2022. Un paio di settimane dopo quella notizia, il regista Christopher McQuarrie ha annunciato su Twitter che anche Nick Offerman e Janet McTeer si sono uniti al già ricco cast.

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: Tom Cruise, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Simon Pegg in una foto

Successivamente, nel marzo 2023, Deadline ha riportato che Hannah Waddingham, la vincitrice di un premio Emmy per la sua interpretazione in Ted Lasso, si sarebbe unita al cast in un ruolo non specificato. Nei prossimi mesi possiamo aspettarci di conoscere maggiori dettagli su questi personaggi e su altre aggiunte al cast di Mission: Impossible - Dead Reckoning.

Mission: Impossible - Dead Reckoning: l'addio di Ethan Hunt

Al momento non sappiamo molto sulla trama di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte due ma il film, come il suo predecessore, è considerato come l'ultima tappa della saga. Nel febbraio 2022, Variety riportò che i due film finali avrebbero detto addio al personaggio di Ethan Hunt interpretato da Tom Cruise, e all'intera saga. Ovviamente, il fatto che il dittico rappresenti la fine del popolare franchise di spionaggio-azione mette molta pressione sulla produzione, in particolare su Cruise e Christopher McQuarrie, che dovranno concludere un viaggio durato quasi 30 anni nel migliore dei modi. Tuttavia, a maggio 2023, in un'intervista diffusa da EW, McQuarrie ha dichiarato che "i piani cambiano sempre", anche se non ha rivelato se ci sarà un nono capitolo.

Christopher McQuarrie sugli stunt di Dead Reckoning

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

Fin dall'inizio, la saga di Mission: Impossible ha sempre cercato di superarsi quando si tratta di tensione e acrobazie, e sembra che l'ottavo capitolo non farà eccezione. Durante un'intervista pubblicata da Empire lo scorso mese, Christopher McQuarrie ha entusiasmato il pubblico parlando del film e di una delle sue acrobazie, che ha descritto come "stupefacente": "Tom ed io cerchiamo sempre di iniziare con le scene più straordinarie di sempre. Il periodo in Sudafrica è stato intenso. La sequenza aerea è... [pausa] semplicemente incredibile. Ricordatevi mentre guardate questo mostro di film Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte uno che un altro mostro altrettanto impressionante lo seguirà." McQuarrie si è fermato prima di rivelare i dettagli delle suddette scene d'azione, ma basandoci su ciò che abbiamo visto finora di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte uno (e nei film precedenti), possiamo aspettarci delle sequenze semplicemente spettacolari.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, quando il cinema è un atto di fede

I piani iniziali per girare i due capitoli di Dead Reckoning

Mission: Impossible 7, Tom Cruise sul set

Inizialmente era previsto che le due pellicole di Mission: Impossible - Dead Reckoning fossero girate consecutivamente, il che avrebbe probabilmente semplificato il lavoro di tutte le persone coinvolte. Ma come sappiamo, i piani possono cambiare per vari motivi, come problemi causati da una pandemia o dai calendari fittissimi delle star del cinema. Entrambi questi fattori sembrano aver portato la Paramount Pictures ad modificare il piano di produzione del settimo e dell'ottavo capitolo della saga.

Nel febbraio 2021, Deadline riportò che i piani iniziali di girare i film consecutivamente erano stati sospesi dalla Paramount a causa del calendario di uscita in continua evoluzione. Al momento della notizia, Cruise avrebbe dovuto iniziare a prepararsi per l'uscita di Top Gun: Maverick, prevista per luglio 2021, ma che alla fine è stata rimandata a maggio 2022.

L'impatto dello sciopero degli sceneggiatori sulla produzione di Mission: Impossible

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

Lo sciopero degli sceneggiatori della WGA del 2023 ha bloccato le produzioni di film e serie TV negli ultimi mesi e questo include anche il presunto ultimo capitolo di Mission: Impossible. Secondo Empire, lo sciopero in corso ha "bloccato McQuarrie" e ha causato un ulteriore ritardo per quanto concerne l'uscita del film. Durante la suddetta intervista, McQuarrie ha paragonato i vari ritardi a uno tsunami, affermando di essere costantemente in allerta. Non è ancora stato rivelato quanto il film sarà influenzato dallo sciopero degli scrittori della WGA, né sappiamo se la data di uscita del 28 giugno 2024 verrà mantenuta o rimandata nuovamente.

Solo il tempo svelerà il destino della storia di Ethan Hunt in Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte due, ma indipendentemente da ciò che accadrà, quel che è certo è che la pellicola sarà sicuramente una delle più attese del 2024. Nel frattempo, questo potrebbe essere un buon momento per rivedere i film del franchise di Mission: Impossible in streaming.