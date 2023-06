Mission: Impossible 8 non sarà l'ultimo capitolo del franchise: lo rivela il regista

Contrariamente a quanto si potesse pensare, l'ottavo capitolo in arrivo nel 2024 non sarà l'ultimo per il franchise con Tom Cruise

Christopher McQuarrie ha confermato ai giornalisti che Mission: Impossibile - Dead Reckoning - Parte 2 non sarà l'ultimo capitolo del franchise con protagonista Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt.

Infatti, McQuarrie ha già svelato di avere alcune idee su come continuare il franchise anche dopo l'ottavo capitolo, in arrivo nelle sale nell'estate 2024. Sale l'attesa invece per il settimo capitolo, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, in uscita nelle sale italiane il 12 luglio prossimo.

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno è stato co-scritto da McQuarrie e Erik Jendresen, mentre McQuarrie è anche produttore insieme a Tom Cruise. Oltre a Cruise, il film è interpretato da Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Henry Czerny.

In questo capitolo, Ethan Hunt (Cruise) e la sua squadra cercheranno di rintracciare un'arma estremamente pericolosa che minaccia il destino del mondo, ma un nemico molto potente si metterà in mezzo.

Mission: Impossible - Dead Reckoning, nuovo trailer e anteprima mondiale a Roma

Mission: Impossible 8 è diretto da McQuarrie ed è ancora scritto dal regista insieme a Erik Jendresen; anche quest'ultimo è prodotto da McQuarrie e Cruise. Oltre ai già citati membri del cast del primo Dead Reckoning, il sequel vedrà nel cast Esai Morales, Pom Klementieff, Shea Whigham, Holt McCallany e Nick Offerman.