Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, nel montaggio originale la sequenza del treno durava 90 minuti

Una delle sequenze più spettacolari di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno è quella ambientata su un treno in corsa. Ebbene, nel primo montaggio del film la scena in questione durava 90 minuti.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, una scena action del film

Nella scena in questione, la star Tom Cruise combatte il villain di Esai Morales in cima alla locomotiva in corsa prima che il treno deragli, precipitando da un ponte una carrozza alla volta mentre i personaggi si arrampicano il più velocemente possibile per sopravvivere. Parlando con Variety, il montatore Eddie Hamilton ha rivelato che nel montaggio originale di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno la sequenza arrivava a durare ben 90, mentre nella versione definitiva non supera i 50 minuti.

"La sequenza durava circa un'ora e mezza nella nostra prima versione. L'abbiamo ridotta a circa 50 minuti in quella definitiva", spiega Hamilton, chiarendo che le modifiche e i tagli sono stati apportati dopo aver proiettato il film completo col regista Christopher McQuarrie: "Inizialmente durava di più. Abbiamo tolto alcune sezioni perché dicevano che era davvero troppo lungo".

Mission: Impossible, Pom Klementieff: "Chiesi a Tom Cruise di darmi un calcio nello stomaco, ma si rifiutò"

Il montaggio perfetto

Hamilton ha anche svelato che la scena in cui il treno cade nel burrone stesso durava originariamente di più di tre minuti. McQuarrie e il montatore l'hanno riguardata "dozzine di volte" per arrivare a ottenere il montaggio ideale, mostrando l'azione fosse senza interruzioni. Da lì, si è trattato di eliminare più secondi possibili solo per evitare pause inutili nella sequenza: "Se sono tre minuti, è troppo lungo, quindi abbiamo setacciato ogni fotogramma verificando se fosse necessario e chiedendoci 'Possiamo ridurlo?' Abbiamo davvero cercato di spremere via l'aria dal film".

Scoprite la nostra recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno. Nella versione originale, il film durava quasi quattro ore. Dopo il trattamento di regista e montatore, che hanno "guardato e riguardato il film analizzando davvero ogni momento", la pellicola è arrivata a due ore e 43 minuti.