Mission: Impossible, Pom Klementieff: 'Chiesi a Tom Cruise di darmi un calcio nello stomaco, ma si rifiutò'

Pom Klementieff, new entry del franchise Mission: Impossible nei panni di Paris, ha chiesto a Tom Cruise di colpirla sul serio durante le riprese di una scena di lotta.

Tra le new entry di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, presentato in anteprima mondiale a Roma nei giorni scorsi, c'è anche Pom Klementieff (Guardiani della Galassia) nei panni di una killer ribelle di nome Paris. L'attrice ha condiviso molte scene con il personaggio interpretato da Tom Cruise, ovvero Ethan Hunt, chiedendogli addirittura di colpirla sul serio durante una sequenza molto intensa.

"Stavamo girando una scena di lotta molto sentita e volevo che mi colpisse allo stomaco con un vero calcio. Avevo già indurito i miei addominali per attutire il colpo e gli ho detto di colpirmi" ha dichiarato Pom ai microfoni di Entertainment Weekly. "Ma lui si è rifiutato, non ha voluto farlo".

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

Le prime reazioni a Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno promuovono il settimo capitolo della saga di Ethan Hunt, che segue gli eventi narrati in Mission: Impossible - Fallout e mostra l'agente segreto interpretato da Tom Cruise e il suo team impegnati a salvare il mondo da una apocalisse nucleare. Mission: Impossible - Fallout, uscito nel 2018, si è rivelato finora il capitolo più lucroso del franchise incassando quasi 800 milioni al box office globale.

A fianco di Tom Cruise ritroviamo Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry Czerny e Vanessa Kirby. I nuovi arrivi del franchise includono Hayley Atwell, Pom Klementieff, Cary Elwes, Rob Delaney, Indira Varma, Shea Whigham, Mark Gatiss, Esai Morales e Charles Parnell. Come previsto, il film contiene spettacolari acrobazie e scene d'azione, in uno dei momenti chiave Tom Cruise guida una motocicletta sull'orlo di una scogliera.