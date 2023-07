Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno ha il punteggio più alto di tutta la saga su Rotten Tomatoes

Recensioni molto positive per il settimo capitolo di Mission: Impossible che su Rotten Tomatoes ha raggiunto il punteggio più alto dell'intero franchise.

Sembrerebbe essere stato particolarmente apprezzato dalla critica Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, settimo capitolo della celebre saga action con Tom Cruise. Al momento il film ha il punteggio più alto di tutto il franchise su Rotten Tomatoes: 98% di recensioni positive. I critici americani lo hanno elogiato in massa, apprezzando moltissimo la coralità del cast e le scene adrenaliniche.

Tom Cruise torna a vestire i panni dell'agente Ethan Hunt, intento a salvare il mondo da un'apocalisse nucleare. I nuovi arrivi del franchise includono Hayley Atwell, Pom Klementieff, Cary Elwes, Rob Delaney, Indira Varma, Shea Whigham, Mark Gatiss, Esai Morales e Charles Parnell.

La new entry che più si è contraddistinta è stata Pom Klementieff, star de I Guardiani della Galassia, che ha rivelato un curioso aneddoto. Durante le riprese di una scena di lotta aveva chiesto a Tom Cruise di darle un calcio reale nello stomaco, azione che l'attore si è rifiutato di compiere.

Già pronto Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Due la cui uscita è fissata al 28 giugno 2024, diretto nuovamente da Christopher McQuarrie. Il mese scorso la produzione era andata in pausa per via dello sciopero degli sceneggiatori.

Nel frattempo gli occhi sono puntati sul settimo capitolo che arriverà nelle sale italiane il 13 luglio. Alcune scene clou del film sono state girate a Roma che ha ospitato l'anteprima mondiale con tanto di red carpet.