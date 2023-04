Mission: Impossible - Dead Reckoning, nelle nuove foto anche la villain di Pom Klementieff

Grazie a Entertainment Weekly, possiamo dare un'occhiata ad alcune nuove immagini ufficiali di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1, settimo capitolo del franchise la cui prima parte arriverà nelle sale il prossimo luglio.

Nelle nuove foto possiamo vedere ovviamente Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, ma anche il ritorno dei personaggi di Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, nonché la nuova villain della pellicola che avrà il volto di Pom Klementieff (interprete di Mantis in Guardiani della Galassia).

Parlando con EW dal suo ufficio di Londra, il regista Christopher McQuarrie sta supervisionando la post-produzione del film mentre prepara le riprese in corso di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 2 (in uscita il 28 giugno 2024).

"Lavorare quasi contemporaneamente a Top Gun: Maverick, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One e Mission: Impossible 8 è stata un'avventura incredibile", ha dichiarato. "Top Gun è ormai alle spalle e Mission 7 è quasi uscito nelle sale, ed è così surreale pensare che, dal prossimo luglio, tornerò a occuparmi di un solo film. Non so cosa farò di me stesso!".

A proposito del villain interpretato da Klementieff, McQuarrie ha dichiarato: "È una persona che, all'inizio della nostra storia, fa coppia con Esai [Morales] e rappresenta questa forza maligna a cui Ethan si oppone".

Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie parla di tre stunt "osceni" per i sequel

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One arriverà nelle sale italiane il 13 luglio 2023.