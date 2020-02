Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie parla di tre stunt "osceni" per i sequel

La presenza di Tom Cruise in Mission: Impossible 7 non è ancora stata confermata ma il regista degli ultimi film del franchise, Christopher McQuarrie ha già in mente alcuni stunt per la star da inserire nei sequel.

Se in Rogue Nation è rimasto appeso su un aeroplano mentre decollava e in Fallout si è cimentato nel paracadutismo e pilotato un elicottero, quali potrebbero essere i prossimi stunt pensati perTom Cruise? Nel podcast di Empire, Christopher McQuarrie ha ribadito che l'agente Ethan Hunt non andrà nello spazio ma ha pensato a diverse soluzioni per il personaggio. Talmente "oscene" - parole sue - da far sembrare l'inseguimento in elicottero un gioco. Tre stunt che tuttavia non è chiaro come verranno poi inseriti nei due film.

Il regista si è concentrato su Mission: Impossible 7:"Nel corso dei molti film che abbiamo fatto insieme, io e Tom abbiamo imparato a fidarci del processo e il nostro processo si è evoluto. Non cerchiamo di controllarlo... Ho scoperto la storia circa quattro settimane fa. Circa un mese e mezzo fa ho spostato un pezzo essenziale del puzzle...e improvvisamente sono stato in grado di delineare l'intero film in otto minuti".

Christopher McQuarrie ha parlato anche del ritorno di Henry Czerny:"Avevo pensato già di riportare Kittridge in Rogue Nation ma non funzionava. Ora ho trovato qualcosa di eccezionale per quel personaggio. Ho scritto proprio questa scena senza sapere che ci sarebbe stato Kittridge. Poi nello sviluppo l'ho introdotto e la scena si è trasformata. Ero felice, ho chiamato Czerny per chiedergli immediatamente se fosse stato disponibile. Ha detto subito di sì, è stato fantastico".

Le riprese del settimo e dell'ottavo capitolo di Mission: Impossible, celebre saga con protagonista Tom Cruise nel ruolo dell'agente segreto Ethan Hunt, inizieranno entro la fine dell'anno.