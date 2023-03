Mission Impossible 7: Tom Cruise salta nel vuoto nel nuovo poster ufficiale

Tom Cruise in un'altro dei suoi spericolati stunt è al centro del nuovissimo poster ufficiale di Mission: Impossible: Dead Reckoning - Part One, in uscita a luglio.

Paramount Pictures ha diffuso in rete il nuovo poster ufficiale di Mission: Impossible: Dead Reckoning - Part One, settimo film della saga con protagonista Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt che arriverà nelle sale il 14 luglio 2023.

Al centro del poster vediamo Cruise in volo dopo essersi sganciato dalla sua moto per precipitare nel vuoto, una scena di cui abbiamo già visto un assaggio nel trailer di Dead Reckoning - Part One, diffuso all'epoca dell'uscita nelle sale di Top Gun: Maverick.

A proposito del titolo, il regista Christopher McQuarrie ha dichiarato: "Quando ho ideato il titolo, sapevo che si applicava più alla seconda parte che alla prima, ed è per questo che alla fine si è deciso per la prima e la seconda parte. Il titolo di quella che poi è diventata la prima parte era quasi... un titolo che si riferiva a qualcosa tipo Protocollo Fantasma, era una misura governativa di ultima istanza, con conseguenze catastrofiche. Quando siamo arrivati alla fine della Prima Parte, la situazione si è ridotta a una serie di circostanze completamente diverse che compaiono nella Seconda Parte e non c'erano nella Prima. Quindi, la parola non sarebbe stata più appropriata per il titolo della Prima Parte".

Mission: Impossible - Dead Reckoning: un gregge di pecore ha invaso il set in Inghilterra

Pochi giorni fa Tom Cruise era in Puglia per ultimare alcune riprese aggiuntive relative proprio a Mission: Impossible 8.