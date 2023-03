Mission Impossible 8: Tom Cruise condivide un'immagine dalla portaerei di Sigonella

Tom Cruise nei giorni scorsi era atterrato all'aeroporto di Bari proprio per completare alcune sequenze per il film da Sigonella.

Dopo essere atterrati all'aeroporto di Bari qualche giorno fa, Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie si sono recati alla base militare di Sigonella per completare alcune riprese di Mission: Impossible 8.

Proprio McQuarrie ha condiviso su Instagram un'immagine della portaerei in cui si sono svolte le riprese per ringraziare la Marina Militare e le Forze Speciali dell'Air Force per il sostegno ricevuto nel corso della produzione di Mission: Impossible 8.

La scorsa settimana, infatti, era emerso che le riprese del film si stavano svolgendo a bordo di una portaerei americana al largo delle coste italiane nel Mar Adriatico, ma non era chiaro su quale nave si stessero effettivamente svolgendo le riprese. Il post di McQuarrie ha rivelato che si trattava della U.S.S. George H.W. Bush e l'immagine ha offerto uno sguardo al ponte di volo della nave.

"A nome di tutto il team di Mission Impossible, vorrei estendere la nostra più profonda gratitudine per quelli che sono stati tre giorni straordinari con il George H.W. Bush Carrier Strike Group TEAM e i marinai a bordo che esemplificano veramente cosa significa mettere il servizio prima di se stessi. Il breve tempo trascorso con voi ci ha lasciato una nuova consapevolezza dei sacrifici che fate in nome della sicurezza e della prosperità e vi ringraziamo per il vostro servizio.

Oltre all'incessante lavoro di squadra e alla dedizione che dimostrate, avete accolto il nostro eterogeneo equipaggio di Mission Impossible con il più caloroso dei benvenuti e ci avete fatto sentire completamente a casa. È stata davvero un'esperienza che non dimenticheremo mai".

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 2 uscirà nelle sale il 27 giugno 2024; la prima parte, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One arriverà il 14 luglio 2023.