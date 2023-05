Mission Impossible 7: terminate le riprese del film dopo ben tre anni

Mission Impossible: Dead Reckoning - Part One è stato uno dei numerosi film a subire gli slittamenti dovuti all'emergenza Coronavirus negli ultimi tre anni. Le riprese sarebbero dovute iniziare a febbraio 2020, ma la pandemia sconvolse tutto e la produzione partì a settembre di quell'anno, salvo però fermarsi per caso di positività. Il film sarebbe dovuto uscire a luglio 2021, venendo poi rimandato.

Mission Impossible 7, la produzione è ultimata

Ma con oggi le riprese si sono ufficialmente concluse. Ad annunciarlo è stato il regista Christopher McQuarrie attraverso un post su Instagram: "Alla più grande squadra che ci sia mai stata. Chi era lì non potrà mai dimenticare, chi non c'è stato non potrà mai capire. Un ringraziamento speciale a voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari per un meritato periodo di riposo. Le riprese di Dead Reckoning - Part One sono ufficialmente terminate".

Nel cast, a fianco di Tom Cruise, troviamo anche Hailey Hatwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One arriverà nelle sale italiane il 13 luglio 2023, in concomitanza con l'uscita americana. Numerose scene sono state girate in Italia, tra cui quella di un adrenalinico inseguimento cinematografico a Roma.

Tom Cruise e il rapporto con l'Italia

A febbraio Tom Cruise era stato sorpreso all'aeroporto di Bari a bordo del suo jet privato. Con molta probabilità, ha voluto fare un sopralluogo per girare alcune scene di Mission Impossible: Dead Reckoning - Part Two, in arrivo nel 2024.