Tom Cruise è atterrato a Bari: nuovo film italiano in vista?

Tom Cruise è atterrato all'aeroporto di Bari Palese a bordo del suo jet privato. Al momento non si conosce il motivo della visita della star di Hollywood in Italia, ma si pensa possa trattarsi di un nuovo film.

Tom Cruise, che la notte scorsa ha ricevuto il premio alla carriera dei Producers Guild Awards, è attualmente al lavoro su Mission: Impossible 8, in attesa dell'arrivo di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One a luglio nelle sale di tutto il mondo.

Se non dovesse trattarsi di un sopralluogo per un progetto completamente nuovo, la star potrebbe trovarsi in Italia per girare nuove sequenze dell'ottavo capitolo del franchise, proprio come accaduto per il settimo film.

Ricordiamo che l'Italia è spesso al centro delle produzioni hollywoodiane, Puglia compresa; ricordiamo che nelle zone del sud Italia sono state girate recentemente scene di No Time to Die, ultimo film della saga di James Bond con Daniel Craig, mentre a Taranto era stata girata anche qualche sequenza di 6 Underground di Miachel Bay.