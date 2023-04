Mission Impossible 7: Tom Cruise protagonista di uno spettacolare inseguimento motociclistico in Italia (FOTO)

Tom Cruise è tornato nei panni dell'agente Ethan Hunt per Mission Impossible: Dead Reckoning - Part One; e questa volta lo vediamo scorrazzare tra le strade di Roma.

Mancano ormai pochi mesi all'uscita nelle sale di Mission Impossible: Dead Reckoning - Part One, settimo capitolo della celebre saga di spionaggio con Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt che dovrebbe arrivare nelle sale italiane a luglio. E proprio in Italia Tom Cruise ha girato numerose scene, soprattutto a Roma e Venezia, e nell'ultima immagine diffusa in rete lo vediamo proprio scorrazzare nei pressi del Colosseo in un'adrenalinica scena in moto.

Inseguimenti adrenalinici

Nell'immagine (qui sopra) vediamo il personaggio di Ethan Hunt in sella a una moto della polizia italiana mentre si prepara a quello che sembra essere un grande inseguimento. Come anticipato dal regista Christopher McQuarrie, un nuovo trailer dovrebbe arrivare a breve. Si sono già tenute alcune proiezioni di prova e, sebbene in molti abbiano trovato il film troppo lungo, sono tutti concordi nel ritenerlo adrenalinico e pazzesco.

Nel cast, a fianco di Tom Cruise, troviamo anche Hailey Hatwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One dovrebbe arrivare nelle sale italiane il 13 luglio 2023, in concomitanza con l'uscita americana.

Tom Cruise e il rapporto con l'Italia

A febbraio Tom Cruise era stato sorpreso all'aeroporto di Bari a bordo del suo jet privato. Con molta probabilità, ha voluto fare un sopralluogo per girare alcune scene di Mission Impossible: Dead Reckoning - Part Two, in arrivo nel 2024.