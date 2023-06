Mission: Impossible 7, prime reazioni: Tom Cruise conquista la critica con un film d'azione 'impeccabile'

Con la spettacolare premiere di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno che si è tenuta ieri a Roma, anche le prime reazioni della critica sono approdate in rete promuovendo il film definito "impeccabile.

La proiezione di gala di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno ha subito 40 minuti di ritardo per via di un incontro della star Tom Cruise col primo ministro Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, suscitando le proteste del pubblico presente all'Auditorium della Conciliazione, costretto a guardare in loop le interviste al cast registrare in precedenza sulla scalinata di Piazza di Spagna.

Nonostante i ritardi, quando hanno fatto il loro ingresso in sala, il cast capitanato da Tom Cruise e del regista Christopher McQuarrie sono stati accolti da un'ovazione. Con loro erano presenti gli attori Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Esai Morales, Shea Whigham e Greg Tarzan Davis. E come rivela Variety, ogni apparizione di Roma - una delle location del film - sullo schermo è stata accolta da scrosci di applausi e urla.

La premiere di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno è stata organizzata in collaborazione con Alice nella Città, sezione indipendente della Festa del Cinema di Roma. L'action seriale, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, uscirà nelle sale italiane il 12 luglio distribuito da Eagle Pictures.

Cosa ci aspetta in _Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno?

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

Il settimo capitolo della saga di Ethan Hunt segue gli eventi narrati in Mission: Impossible - Fallout e mostra l'agente segreto interpretato da Tom Cruise e il suo team impegnati a salvare il mondo da una apocalisse nucleare. Mission: Impossible - Fallout, uscito nel 2018, si è rivelato finora il capitolo più lucroso del franchise incassando quasi 800 milioni al box office globale.

A fianco di Tom Cruise ritroviamo Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry Czerny e Vanessa Kirby. I nuovi arrivi del franchise includono Hayley Atwell, Pom Klementieff, Cary Elwes, Rob Delaney, Indira Varma, Shea Whigham, Mark Gatiss, Esai Morales e Charles Parnell. Come previsto, il film contiene spettacolari acrobazie e scene d'azione, in uno dei momenti chiave Tom Cruise guida una motocicletta sull'orlo di una scogliera.

Le reazioni della critica

Perri Nemiroff di Collider ha scritto che il film è "un'altra vittoria per il franchise" con valori produttivi "alle stelle" e "momenti ben definiti ed esilaranti".

Il critico di Uproxx Mike Ryan ha dichiarato: "Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno funziona come ambizioso esame/meditazione di Christopher McQuarrie sull'intelligenza artificiale e sul percorso pericoloso che rischiamo di percorrere".

Per Joe Deckelmeier di Screenrant "Hayley Atwell RUBA ogni scena in cui è presente".

Il critico di Gizmodo e io9 Germain Lussier ha definito il film "fantastico", con un finale che si è classificato tra i primi due o tre del franchise, nonostante sia "un po' denso a tratti".

Per Kate Erbrand di Indiewire, "dopo la follia degli ultimi film, #MissionImpossible7 ha molto da dire".

Erik Davis di Fandango lo ha definito "un film d'azione realizzato in modo impeccabile che non smette di divertire".