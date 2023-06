Mission: Impossibile 7, Rebecca Ferguson: 'Non ci sono sceneggiature, ma c'è del metodo in questa follia'

Rebecca Ferguson, protagonista di Mission: Impossibile - Dead Reckoning Parte 1, ha recentemente detto la sua a proposito del tipo di produzione non convenzionale che ha caratterizzato le riprese dell'attesa pellicola. Il super agente Ethan Hunt di Tom Cruise sta per tornare per una nuova avventura quest'estate insieme a Ilsa, interpretata dalla Ferguson, Benji, interpretato da Simon Pegg, e Ving Rhames nei panni di Luther.

La Ferguson si è unita al franchise nel 2015 con Mission: Impossible - Rogue Nation, interpretando la spia alleata di Ethan, nonché il suo interesse amoroso. In vista dell'uscita del settimo capitolo, durante un'intervista di Town & Country, l'attrice ha parlato del processo creativo del film.

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

Secondo Rebecca, Cruise e il regista Christopher McQuarrie non sono molto propensi ad utilizzare delle effettive sceneggiature sul set, il che è stato un po' uno shock per lei e per molti altri attori del cast: "In realtà, non lavorano molto con le sceneggiature."

"Essendo persona che ama la struttura è stato molto difficile per me, ma mi ha permesso di confrontarmi con il fatto che non ho alcun controllo su quello che accade. C'è comunque del metodo in questa follia. Posso dirti che Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno è un film esplosivo e dinamico con acrobazie incredibili che non hai mai visto prima", ha concluso Rebecca Ferguson.