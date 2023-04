Minecraft, ecco quando arriverà nelle sale il live-action con Jason Momoa

È stata finalmente annunciata una data d'uscita per il live-action di Minecraft con protagonista Jason Momoa: scopriamola insieme.

Se stavate attendendo di scoprire quando avreste finalmente visto il live-action di Minecraft con protagonista Jason Momoa al cinema, è il vostro giorno fortunato, perché Warner Bros. lo ha finalmente rivelato.

L'uscita del film con l'attore di Aquaman e de Il Trono di Spade Jason Momoa è infatti stata programmata per il 4 aprile 2025, come riporta anche Deadline, facendo inoltre notare che gli Studios avevano già un progetto senza titolo in arrivo quel giorno.

Ci vorrà dunque del tempo affinché l'attesa pellicola veda la luce (o il buio della sala cinematografica), come d'altronde ne ha avuto bisogno per arrivare a questo punto della produzione.

Non è infatti un segreto che Minecraft abbia avuto uno sviluppo piuttosto travagliato, ma ora che il lungometraggio è nelle mani di Jared Hess (regista di Masterminds e Napoleon Dynamite) non ci resta che aspettare e giudicare una volta arrivato sul grande schermo.

Nel frattempo, in casa Warner Bros. ci sono stati diversi spostamenti di calendario tra Aquaman 2 e Il Colore Viola