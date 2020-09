Napoleon Dynamite, Jon Heder aggiorna su un possibile sequel

Era il 2004 quando Napoleon Dynamite arrivò sullo schermo e, in poco tempo, riuscì a conquistare lo status di piccolo cult. In questi giorni addirittura si parlato di un sequel per il film di Jared Hess.

Aaron Ruell, Jon Heder e Jon Gries in una scena di Napoleon Dynamite

Durante una reunion virtuale della pellicola, gli attori Jon Heder, Efren Ramirez e Diedrich Bader hanno affrontato il tema "sequel", come riporta Comicbook, rendendo noto che "è un'idea con cui giochiamo spesso", come ha riferito Heder.

"Io tornei subito se Jared decidesse di andare avanti e cercare di ricreare la magia del primo" continua l'interprete del personaggio titolare "Ne ho parlato un po' con Jared, è la sua creatura, quindi è lui che deve accendere la miccia per far sì che avvenga".

Ma dovrebbe essere un ritorno in grande stile. "Penso che il futuro di Napoleon sarebbe molto più crudo e edgy. Perciò qualsiasi cosa con cui potrebbe uscirsene Jared sarebbe davvero divertente da esplorare, perché non sarebbe il tipico 'Ok, facciamo un sequel dove tutti sembrano essere gli stessi di sempre e si comportano allo stesso modo'. Credo che sarebbe uno sviluppo interessante per le loro vite".

E aggiunge Ramirez: "Dovrebbe essere un po' diverso, ma nel rispetto del genere di Napoleon e delle sue idee. C'è ancora tanto da scoprire scavando a fondo in questi personaggi e nel loro futuro... Sarebbe davvero interessante".