Minecraft: Jason Momoa in trattative per recitare nel film tratto dal videogame

La star di Aquaman e Dune, Jason Momoa, ipoteca un nuovo ruolo per Warner Bros. L'attore sta per concludere le trattative per recitare in Minecraft, film live action ispirato al popolare videogame. Come conferma The Hollywood Reporter, il regista di Napoleon Dynamite Jared Hess dirigerà il progetto.

Locandina di Jason Momoa

I produttori di Dune Mary Parent e Roy Lee produrranno Minecraft con Jill Messick, che riceverà un credito postumo per il suo coinvolgimento nello sviluppo del film prima della sua morte, avvenuta nel 2018. I produttori esecutivi includono Jon Berg, Cale Boyter e Jon Spaihts. Il videogioco proviene dai Mojang Studios svedesi, con Lydia Winters e Vu Bui di Mojang che producono il film per conto della compagnia.

Minecraft, che ha debuttato nel 2011, è un videogioco che consente ai giocatori di utilizzare i blocchi per creare strutture e mondi. Il gioco ha avuto un enorme successo, raggiungendo 100 milioni di utenti pochi anni dopo il lancio e aiutando Microsoft ad acquisire Mojang per $2,5 miliardi nel 2014.

La Warner Bros. ha sviluppato un progetto basato sul videogame da anni; in passato tra i possibili registi coinvolti ci sono stati anche Shawn Levy e Rob McElhenney. Adesso il nome confermato alla regia è quello di Jared Hess.

Negli ultimi l'interesse del pubblico sui film ispirati a videogiochi ha fruttato successi come Free Guy con Ryan Reynolds, che si prepara a diventare un franchise, e con l'hit Sonic 2 - Il Film, sequel che sta sbancando i botteghini internazionali.

Prossimamente ritroveremo Jason Momoa nei cinecomic Warner Aquaman and the Lost Kingdom, in uscita a marzo 2023.