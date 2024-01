Minecraft: Kate McKinnon e Jemaine Clement nel cast del film

Il gioco Minecraft è alla base di un nuovo film le cui riprese sono in corso in Nuova Zelanda e nel cast ci saranno anche Kate McKinnon e Jemaine Clement.

Il cast di Minecraft, il progetto cinematografico le cui riprese sono in corso in Nuova Zelanda, si è arricchito con l'arrivo di Kate McKinnon e Jemaine Clement.

Il progetto porterà così sul grande schermo un'avventura ispirata al popolare gioco che ha venduto oltre 300 milioni di copie e vanta ben 140 milioni di giocatori attivi mensilmente.

Le star del progetto

I protagonisti di Minecraft già annunciati erano Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Eugene e Jennifer Coolidge.

Kate McKinnon, volto storico del Saturday Night Live, e Jemaine Clement, star di Flight of the Conchords, si aggiungono quindi agli interpreti.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli dei personaggi e non è stato nemmeno confermato il nome dello sceneggiatore del progetto.

Il regista del film è Jared Hess e Minecraft sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Warner Bros, Vertigo e Legendary.

Il videogioco utilizza una grafica in stile Lego e molto stilizzata per dare vita a un'esperienza coinvolgente: i giocatori possono infatti creare un proprio mondo curandone tutti i dettagli, persino la vita delle piante e altri aspetti "naturali", difendendo poi la propria area e i personaggi che la abitano da vari nemici e potenziali rischi.