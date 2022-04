Aquaman 2, Amber Heard ha rischiato di non essere richiamata per "problemi di chimica" con Jason Momoa

Amber Heard ha interpretato Mera in Aquaman, cinecomic del 2018. L'attrice avrebbe rischiato di non essere riconfermata in Aquaman 2 per problemi di chimica con Jason Momoa.

Aquaman: Amber Heard in una scena del comic-movie

Secondo un report di Puck, in un primo tempo Warner Bros. aveva declinato l'ipotesi di opzionare Amber Heard per il sequel di Aquaman, nonostante il successo del primo film, perché aveva dubbi sulla chimica col protagonista Jason Momoa. L'informazione proviene da una deposizione del presidente di DC Films Walter Hamada che verrà presentata durante il processo per diffamazione intentato contro Amber Heard dall'ex marito Johnny Depp.

Alla fine Amber Heard è stata riconfermata per Aquaman 2, ma secondo quanto riferito non è stata in grado di negoziare un aumento della tariffa per il sequel. Il team di Heard afferma che questo sarebbe il risultato dello scandalo che coinvolge la sua relazione con Johnny Depp e secondo il rapporto. Heard afferma inoltre di non aver ottenuto ulteriori ruoli o sponsorizzazioni redditizie a causa dei problemi con Depp e il rapporto suggerisce che "la testimonianza di esperti potrebbe supportare la sua affermazione".

Johnny Depp e Amber Heard: al processo testimonieranno anche James Franco, Elon Musk, Disney e Warner Bros

Johnny Depp e Amber Heard sono coinvolti in una lunga battaglia legale dopo il loro turbolento divorzio e dopo l'ordine restrittivo temporaneo ottenuto dall'attrice contro di lui nel maggio 2016. Nel 2018, Heard ha scritto il citato editoriale sul Washington Post in cui accusa l'ex di violenza domestica. A seguito delle accuse, e del processo contro l'ex moglie perso in Uk, Depp è stato costretto a lasciare il ruolo di Gellert Grindelwald nel franchise di Animali fantastici, dove è stato sostituito da Mads Mikkelsen.

Le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom si sono concluse da poco. Il film arriverà nei cinema il 17 marzo 2023.