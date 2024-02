Minecraft, Danielle Brooks: 'Canterò con Jack Black nel film'

Danielle Brooks è entrata nel cast di Minecraft, atteso blockbuster della Warner Bros., dopo lo straordinario successo ottenuto con il musical Il colore viola, e ha dichiarato di non vedere l'ora di duettare con Jack Black nella pellicola.

Le riprese del film ispirato al videogioco più venduto di tutti i tempi inizieranno alla fine del mese in Nuova Zelanda, con una data d'uscita prevista per il 4 aprile 2025. Nel cast erano presenti anche Steve Carell e Pedro Pascal, ma entrambi hanno dovuto abbandonare il progetto a causa degli slittamenti della produzione dovuti allo sciopero degli attori, durato ben cinque mesi.

La sceneggiatura e la regia del progetto sono state affidate a Peter Sollett. Il lungometraggio potrà contare sulla presenza nel team anche di Jon Spaiths, Roy Lee, Jon Berg e di Mojang e del protagonista Jason Momoa.

Al centro della trama ci sarà una coraggiosa teenager e un gruppo di avventurieri che devono salvare Overworld dopo che il malvagio Drago dell'End inizia a distruggere il loro mondo. I protagonisti devono quindi sistemare dei blocchi per proteggersi da alcuni mostri e creature, dando inoltre vita a incredibili universi.

Un duetto con Jack Black?

Nel corso di un'intervista concessa a Variety, Brooks ha rivelato di non aver mai giocato a Minecraft, prima di essere ingaggiata nel cast.

"No, non voglio mentire. Però sto imparando. Sono felice che sul set ci siano persone come il creatore, che sono davvero in sintonia con il gioco per aiutarmi, perché la piccola persona che ho creato continua a sbattere contro gli alberi o a cadere da un precipizio. Non so cosa sto facendo. Ma imparerò. Ho una Xbox nella mia roulotte".

Alla domanda se canterà la theme song del film, l'attrice ha risposto: "No, ma spero di cantare. Non si può fare un film con Danielle Brooks e Jack Black senza farci cantare insieme. Mi sto davvero divertendo".

