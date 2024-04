Minecraft: Jason Momoa annuncia la fine delle riprese con una foto del cast al completo

Jason Momoa ha confermato attraverso i suoi canali social che le riprese di Minecraft: The Movie si sono ufficialmente concluse, condividendo per l'occasione una foto con il cast al completo.

Nell'immagine postata su Instagram, Jack Black sembra assolutamente entusiasta di far parte di questo progetto. Nel post sono presenti altri momenti del dietro le quinte per i fan in attesa di Minecraft. Inoltre, poiché Momoa è sempre in prima linea per le iniziative benefiche, sta sfruttando l'occasione per aiutare i bisognosi. La star di Aquaman ha versato 50.000 dollari per aiutare le famiglie bisognose delle Hawaii.

Momoa ha descritto la sua esperienze sul set come una delle più belle della sua vita. "Fine delle riprese di Minecraft. Tutti i miei aloha alla mia troupe e al cast", ha scritto Momoa. "Un'esperienza cinematografica incredibile, davvero uno dei momenti più belli della mia vita. Troppe risate. Amo questo Paese. AOTEAROA Nuova Zelanda sei magica. Mahalo per avermi permesso di girare qui. REGALO SPECIALE ALLA NOSTRA CREW da @slowtide e @soill a sostegno di @peoplesfundofmaui".

Il film rispetterà i fan di Minecraft

Minecraft è in produzione da un po' e il regista Jared Hess è apparso incoraggiato dai risultati ottenuti finora. Parlando con il Salt Lake Tribune, ha parlato del prossimo adattamento del videogioco. Con tanti videogame che diventano film, i fan si aspettano un certo rispetto per il materiale di partenza. Hess sa che i fan di Minecraft sono una legione ed è pronto a dare loro qualcosa di veramente entusiasmante e ha citato le prime reazioni a Sonic come esempio di quando questa aspettativa può giocare a sfavore.

"Penso che chiunque si approcci a una IP voglia solo evitare una brutta situazione alla 'Sonic'", ha dichiarato Hess. "Non posso deludere i bambini di 10 anni, altrimenti ci uccideranno". Momoa, Danielle Brooks, Jack Black, Kate McKinnon, Emma Myers e Sebastian Eugene Hansen sono tutti protagonisti del film di Minecraft.

La data d'uscita di Minecraft è fissata al 4 aprile 2025.