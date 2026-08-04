House of the Dragon 3x07: la macabra teoria sul ritorno di un drago ha un grosso problema

Il settimo episodio della terza stagione di House of the Dragon ha regalato uno dei momenti più discussi dell'intera stagione, al punto da scatenare i fan in intricate teorie.

Attenzione, questo articolo potrebbe contenere spoiler

House of the Dragon ha riportato col suo settimo episodio della terza stagione una creatura che tutti, anche i fan dell'opera originale, avevano ormai dato per spacciato: Sunfyre, il drago di Aegon II. Invece, con un colpo di scena, il drago è tornato, alimentando una nuova teoria tra i fan. Secondo alcuni, il suo ritorno sarebbe legato a un rituale involontario di magia del sangue. L'ipotesi, però, presenta più di una falla.

La teoria della magia del sangue

Dopo essere stato dato per morto in seguito alla devastante Battaglia di Rook's Rest, Sunfyre è tornato improvvisamente in scena per salvare il suo cavaliere, Aegon II Targaryen. Il ritorno del drago ha immediatamente acceso il dibattito tra gli spettatori, che sui social hanno iniziato a elaborare numerose teorie per spiegare quello che sembrava un evento quasi impossibile.

Tra le ipotesi più popolari c'è quella secondo cui Aegon avrebbe inconsapevolmente compiuto un rituale di magia del sangue. Secondo questa lettura, il momento decisivo risalirebbe al quinto episodio della stagione, quando il sovrano, nascosto insieme a Larys Strong, uccide il capo dell'accampamento che aveva scoperto la sua identità e tentato di impossessarsi della corona.

Un utente ha osservato come la scena del settimo episodio, in cui Aegon stringe tra le mani una delle grandi scaglie dorate di Sunfyre, ricordi visivamente quel precedente omicidio, suggerendo che il sangue umano e la scaglia del drago possano aver involontariamente innescato un antico rituale. L'idea si basa sul fatto che nell'universo creato da George R.R. Martin la magia del sangue rappresenta una forza potentissima, capace di produrre eventi apparentemente impossibili.

Per quanto affascinante, la ricostruzione presenta però diversi problemi. Nel quinto episodio Aegon non utilizza infatti la scaglia di Sunfyre per uccidere il suo aggressore, bensì un pugnale. La scaglia compare soltanto successivamente e non entra mai in contatto con il sangue della vittima nel modo suggerito dalla teoria.

Inoltre, la serie aveva già lasciato intendere che Sunfyre non fosse realmente morto. L'ipotesi più semplice resta anche quella più plausibile: Sunfyre era sopravvissuto, ma gravemente ferito. Dopo la Battaglia di Rook's Rest il drago potrebbe essere rimasto in una sorta di lungo stato di incoscienza o letargo, recuperando lentamente le forze lontano dagli scontri.

Il ritorno che i fan aspettavano

Anche alcuni dettagli disseminati negli episodi precedenti sembravano andare in questa direzione. Nel quarto episodio della stagione, ad esempio, Aegon raggiunge il luogo in cui riposa Sunfyre, stabilendo nuovamente un contatto con il proprio drago. Quella visita potrebbe aver rappresentato l'inizio del suo risveglio.

House of the Dragon: Emma D'Arcy in una scena

A rafforzare questa interpretazione c'è anche lo stesso Aegon, che in una scena aveva confidato a Larys Strong di credere fermamente che Sunfyre fosse ancora vivo.

Al di là delle spiegazioni, il ritorno di Sunfyre è stato accolto con entusiasmo dal pubblico. Considerato da molti uno dei draghi più spettacolari della saga, il suo ricongiungimento con Aegon rappresenta uno dei momenti più emozionanti della stagione e potrebbe avere conseguenze decisive in vista del finale.

Per ora, la teoria della magia del sangue resta un'interessante speculazione nata tra i fan. Alla luce di quanto mostrato sullo schermo, però, l'interpretazione più convincente rimane quella di un drago sopravvissuto alle ferite e tornato in azione dopo una lunga e lenta convalescenza.