Tutto per la mia famiglia, le trame dal 3 al 9 agosto su Canale 5

Le nuove puntate di Tutto per la mia famiglia, in onda su Canale 5 dal 3 al 9 agosto, saranno segnate da nuovi drammi per i fratelli Eren.

La serie turca va in onda tutti i giorni dalle 17:15 alle 18:45 circa. L'appuntamento con i fratelli Eren si accorcia un po' nel weekend, quando ciascuna delle due puntate comincia alle 17:45 per poi concludersi un'ora dopo.

La dizi è naturalmente visibile anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity.

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fino a domenica 9 agosto

Nella nuova settimana, Kadir finirà in carcere dopo essere stato incastrato da Akif, mentre Ömer, Asiye ed Emel dovranno affrontare la difficile esperienza dell'orfanotrofio. Nel frattempo, Doruk scoprirà la verità sul padre e si troverà davanti a una scelta dolorosa tra famiglia e giustizia.

Lunedì 3 agosto

Doruk, Ömer, Berk e Ogulcan sequestrano Tolga per costringerlo a confessare di aver sostituito la pistola di scena. Il ragazzo viene rinchiuso per una notte nella casa di campagna degli Atakul, ma riesce a liberarsi e a fuggire.

Intanto Akif raggiunge il luogo indicato dal misterioso ricattatore, nel bosco vicino alla casa di campagna. Qui scopre che dietro le minacce si nasconde Erhan, deciso a vendicarsi dopo anni di manipolazioni, promesse non mantenute e affari poco puliti. Tra i due nasce un violento confronto che termina con uno sparo. Erhan resta gravemente ferito e Kadir, arrivato sul posto per aiutarlo, viene incastrato da Akif: l'uomo lo tramortisce e gli mette addosso denaro e arma del delitto per farlo accusare della sparatoria. Tolga assiste alla scena di nascosto, mentre Kadir viene arrestato con l'accusa di tentato omicidio e furto aggravato.

La situazione della famiglia Eren peggiora ulteriormente quando Hilmi li sfratta dalla casa e dal terreno di sua proprietà. Orhan e Sengül, senza alternative e con enormi difficoltà economiche, decidono di mandare Asiye, Ömer ed Emel in orfanotrofio per garantire loro almeno un posto dove vivere.

Nel frattempo Akif teme che Erhan possa risvegliarsi e raccontare la verità. Quando Tolga rivela a Doruk che è stato proprio Akif a sparare e a incastrare Kadir, il ragazzo si trova davanti al dilemma più difficile: proteggere suo padre o denunciare la sua colpa.

Martedì 4 agosto

Kadir in carcere deve affrontare le provocazioni del bullo Resat, mentre Ömer, Asiye ed Emel cercano di adattarsi alla vita nell'orfanotrofio, dove devono subire anche le angherie di Cemile.

Suzan prova a ricostruire la propria vita lavorando come commessa e cercando un appartamento, ma deve fare i conti con le richieste di Harika e con le difficoltà economiche. Anche Sengül è costretta a chiedere aiuto alla sorella Sermin.

Doruk affronta Akif accusandolo di aver sparato a Erhan e di aver incastrato Kadir. Messo alle strette, Akif ammette la sua responsabilità, ma tenta di manipolare il figlio minacciando persino il suicidio pur di evitare il carcere. Tolga approfitta della situazione per ricattare Akif e ottenere la riammissione a scuola. Intanto Kadir informa Orhan sulle sue condizioni e ha un nuovo scontro con Resat e Ismail, interrotto dall'arrivo delle guardie.

Grazie all'aiuto di Doruk, Sengül riesce inoltre a riottenere il suo posto come domestica. Aybike, costretta a studiare in biblioteca, viene avvicinata da Berk che le chiede aiuto con chimica.

Mercoledì 5 agosto

Erhan è ancora ricoverato in ospedale in coma e Doruk reagisce male all'arrivo di Akif, arrivando a scontrarsi con il padre. Harika e Suzan, senza abbastanza soldi per una nuova casa, sono costrette a cercare rifugio nel vecchio pollaio dove vivevano Ömer e i suoi fratelli. Intanto la direttrice dell'orfanotrofio chiede a Emel di incontrare la signora Sule, ma la bambina, temendo di essere adottata, fugge sul tetto della struttura.

Ömer, Asiye ed Emel riescono finalmente a incontrare Kadir in carcere. Il ragazzo riceve anche una lettera d'amore da Melisa, che non può entrare perché non è una parente. La situazione cambia quando Erhan si risveglia. Akif lo raggiunge e lo costringe a dichiarare l'innocenza di Kadir. Erhan rivela inoltre di aver nascosto una chiavetta nel sedile del taxi di Kadir, ma Akif non riesce a trovarla. Grazie alla testimonianza di Erhan, Kadir viene liberato. Doruk convince poi il padre a riacquistare segretamente la vecchia casa degli Eren per permettere alla famiglia di tornarci.

Nel frattempo Suzan e Harika si trasferiscono nello stesso quartiere degli Eren. Harika vive con vergogna la nuova situazione, mentre Suzan inizia a lavorare, subendo però le umiliazioni di Nebahat.

Giovedì 6 agosto

Il ritorno di Tolga a scuola crea tensioni tra Asiye, Aybike, Doruk, Ogulcan e Ömer. Il ragazzo sembra avvicinarsi sempre di più a Doruk, ma in realtà lo sta ricattando per impedirgli di rivelare la verità su Akif. Doruk non può spiegare ad Asiye cosa sta succedendo e il suo silenzio porta la ragazza a lasciarlo.

Kadir, tornato libero, riprende a lavorare al lavaggio auto e riceve una misteriosa chiavetta USB trovata nel suo taxi. Poco dopo viene raggiunto da un amico di Salih, che gli consegna una borsa con i risparmi lasciati dall'ex compagno di cella. Gli Eren ritrovano così una nuova speranza economica, ma alla loro porta arriva Cemile, un'amica di Asiye dell'orfanotrofio, in cerca di aiuto.

Intanto Kadir mette in guardia Doruk: non deve far soffrire ancora sua sorella. Tolga continua però a esercitare pressione sul ragazzo, mettendo a rischio il suo rapporto con Asiye.

Venerdì 7 agosto

Cemile continua a cercare la sorella Yeliz e scopre che è scomparsa da mesi. Suzan e Harika cercano di sopravvivere alle difficoltà economiche, mentre Ömer scopre la loro situazione e decide di mantenere il segreto.

Akif continua a fare sorprese a Suzan. Nel frattempo Asiye e Doruk restano legati dalla musica, tanto che il preside chiede loro di incidere una nuova canzone.

Berk prova a conquistare Aybike con la scusa delle ripetizioni di chimica, ma lei respinge le sue attenzioni. Mazlum invece sembra felice accanto a Talya.

Kadir porta i fratelli a fare acquisti e poi tutti insieme pranzano in un ristorante. La visita al cimitero dei genitori riporta però la tristezza per le perdite vissute.

Tornati a casa, Sengül propone a Kadir di prendere in gestione un ristorante in vendita e la famiglia accoglie con entusiasmo l'idea. Intanto Ömer scopre che Suzan e Harika non possono più permettersi la retta scolastica.

Sabato 8 agosto

Harika scopre che la sua retta scolastica è stata pagata. Convinta che il benefattore sia Tolga, decide di perdonarlo, ma Suzan reagisce duramente perché considera quel rapporto pericoloso. Cemile ritrova finalmente Yeliz e scopre che la sorella è intrappolata in un locale a causa di un grosso debito. Per aiutarla, Cemile punta ai soldi degli Eren, ma Sengül sospetta qualcosa e convince Kadir a nascondere il denaro.

Nel frattempo Berk riesce a restare da solo con Aybike durante le ripetizioni di chimica, mentre Nebahat scopre da Doruk che Akif ha permesso il ritorno di Tolga a scuola. La donna, insospettita dalla decisione del marito, cerca spiegazioni e scopre una verità sconvolgente.

Domenica 9 agosto

Gli Eren e Sengül sono felici per l'inaugurazione del nuovo ristorante e lavorano duramente per iniziare questa nuova fase della loro vita. Cemile però compie un gesto disperato: approfittando dell'assenza di Orhan, gli ruba la borsa con l'eredità di Salih per aiutare la sorella Yeliz a liberarsi dai debiti.

La ragazza consegna il denaro alla sorella, ma viene tradita e abbandonata insieme al suo fidanzato. Kadir la ritrova ferita e, dopo averla portata in ospedale, decide di non denunciarla e di proteggerla inventando una falsa rapina.

Alla villa Atakul, invece, Akif cerca inutilmente di recuperare la fiducia di Nebahat. La donna non vuole divorziare, ma solo perché si rende conto di non avere ancora l'indipendenza economica necessaria per vivere da sola.