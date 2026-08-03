Far Away su Canale 5: le trame della settimana dal 3 al 7 agosto

La causa di divorzio tra Alya e Cihan, il matrimonio di Zerrin e Demir e una sconvolgente scoperta sul passato degli Albora segnano gli episodi di Far Away in onda dal 3 al 7 agosto

Nuovi colpi di scena attendono i protagonisti di Far Away nella settimana dal 3 al 7 agosto. La soap turca torna con nuovi appuntamenti ogni giorno su Canale 5, dal lunedì al venerdì (e in streaming su Mediaset Infinity), dalle 16:20 alle 17:15 circa.

Le anticipazioni di Far Away dal 3 al 7 agosto

Nella nuova settimana della serie turca, la causa di divorzio tra Cihan e Alya porta alla luce nuovi sentimenti e tensioni, mentre il matrimonio tra Zerrin e Demir cambia gli equilibri tra le famiglie. Nel frattempo, Alya continua a cercare la verità sul passato di Cihan e scopre dettagli sconvolgenti sulla sua famiglia.

Lunedì 3 agosto

Alya affronta la questione del divorzio con l'avvocato Talat e gli chiede di organizzare un incontro con Cihan ed Erol. Durante il confronto, Talat rivela a Cihan che Alya gli ha raccontato della sua relazione con Mine, ma gli propone un accordo: se accetterà il divorzio, la vicenda non verrà portata in tribunale. Cihan però rifiuta di cedere.

Nel frattempo, Sahin, dopo aver incontrato sua sorella, contatta Nare chiedendole di convincere Zerrin a cambiare idea, perché sospetta che Ecmel e Fidan la stiano obbligando a sposare Demir. Ozkan ascolta di nascosto la conversazione e informa Sadakat. Successivamente Zerrin incontra Nare, ma resta ferma nella sua decisione. La ragazza rivela anche che Demir possiede un video in grado di scagionare Sahin. Dopo aver parlato con Demir, Zerrin comunica alla madre che il matrimonio si farà.

Martedì 4 agosto

La causa di divorzio tra Cihan e Alya diventa un momento decisivo per chiarire i sentimenti che Cihan prova realmente per lei. Intanto Ummu e Pakize, con l'aiuto di Kadir e Muzaffer, preparano il burma per tutto il paese.

Demir continua a insistere affinché Zerrin indossi un abito bianco per il matrimonio. Sahin telefona a Nare per assicurarsi che Demir non sposi sua sorella, ma la donna lo tranquillizza in vista dell'udienza del giorno successivo. Cihan accompagna Alya al lavoro e qui incontra il dottor Ugur, che sarà presente in aula come testimone a favore della donna. Cihan chiarisce definitivamente che non permetterà più che Ugur infastidisca sua moglie.

Mercoledì 5 agosto

Mine parla con Alya degli sviluppi dell'udienza per il divorzio e sospetta che lei non voglia davvero separarsi da Cihan: secondo Mine, se fosse stata determinata avrebbe chiamato anche lei come testimone. Alya però spiega di non averlo fatto per non danneggiare la sua reputazione. Cihan va a trovare Zerrin e Fidan e comunica loro che Sedat ha deciso di rinunciare alla vendetta contro Sahin. L'uomo ribadisce inoltre che potranno contare sul suo aiuto perché fanno ancora parte della sua famiglia.

Nare non ha ancora raccontato a Kaya che Zerrin sta per sposare Demir e Ozkan le chiede perché continui a rimandare. Nel frattempo Mine e Ugur cenano insieme, ma la situazione degenera quando Mine reagisce male alle parole del medico, convinto che tra loro ci siano dei sentimenti. Dopo la crisi di Mine, Ugur avverte Cihan, che informa Alya della loro vicinanza. Alya si reca a casa di Mine e, quando Cihan esce per affrontare Ugur, Mine le mostra nuovamente il video di Boran e le racconta di Meryem.

Giovedì 6 agosto

Nare cerca di fermare il matrimonio tra Demir e Zerrin raccontando all'uomo la verità sulla morte di Seyda, ma Demir non le crede e continua a portare avanti il suo piano di vendetta contro Cihan. Ozkan ascolta la conversazione e avverte Kaya, sperando che riesca a impedire le nozze e a mantenere Sahin in prigione. Kaya corre in Comune, ma i suoi tentativi falliscono.

Dopo il matrimonio, Sahin viene finalmente rilasciato. Nel frattempo Kaya e Cihan scoprono da Nare il motivo per cui Zerrin è stata costretta a sposare Demir. Mine spinge Alya a chiedere spiegazioni a Cihan su Meryem, mentre Ugur continua a metterla in guardia sui rischi legati alla famiglia Albora.

Venerdì 7 agosto

Sahin si presenta a casa di Demir deciso a portare via la sorella, ma Zerrin riesce a fermarlo perché ormai considera la situazione irreversibile. Tornato a casa, Sahin affronta la madre per aver accettato quel matrimonio. Zerrin vive la sua prima notte con Demir distrutta e rassegnata, ma lui le confessa che non la toccherà: il loro matrimonio è soltanto uno strumento per vendicarsi degli Albora.

Kaya, sedato da Alya, parla nel delirio della sua sofferenza per Zerrin. Intanto Cihan porta Nare alla villa e ordina alla madre di non avere più rapporti con Ozkan.

Alya trova la chiave della camera segreta e decide di entrarvi di nascosto. Al suo interno cerca informazioni su Meryem, trova un DVD e assiste a una scena sconvolgente: durante il matrimonio tra Cihan e Meryem, Azem viene ucciso da un sicario. Quando Cihan entra nella stanza, racconta ad Alya la storia della sua famiglia e la verità su Boran. La donna rimane sconvolta, ma allo stesso tempo profondamente colpita da ciò che ha scoperto.