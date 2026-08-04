La Promessa anticipazioni 5 agosto: Alonso furioso, Cristóbal tradisce gli accordi

Alonso affronta duramente Cristóbal dopo aver scoperto che Pia è stata allontanata dalla tenuta oltre quanto stabilito. Il maggiordomo però rifiuta di obbedire e prepara un nuovo scontro con la famiglia.

Nella prossima puntata de La Promessa, in onda alle 19:40 su Rete 4, Alonso scoprirà che Cristóbal ha ignorato gli accordi stabiliti sulla situazione di Pia e reagirà con estrema durezza. Il Marchese pretenderà che il maggiordomo corregga subito la sua decisione, ma Cristóbal non sembrerà disposto a fare un passo indietro, forte anche del sostegno di Leocadia.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La misteriosa partenza di Catalina continua a far discutere a palazzo. La lettera d'addio lasciata ad Adriano non basta a convincere i familiari, soprattutto Martina, che sospetta ci sia molto di più dietro quella decisione improvvisa. La giovane è convinta che l'ultimo drammatico confronto con il Barone De Valladares abbia avuto un ruolo decisivo e che il presunto sacrificio di Catalina sia in realtà il risultato di un ricatto orchestrato dal nobiluomo.

Intanto anche Ángela si trova intrappolata in una situazione senza via d'uscita. Leocadia le rivela che Don Lorenzo conosce la sua relazione segreta con Curro ed è pronto a renderla pubblica, provocando uno scandalo che distruggerebbe l'intera famiglia. Per proteggere l'uomo che ama e salvare l'onore dei suoi cari, Ángela si vede costretta ad accettare un matrimonio che non desidera.

Lorenzo e Leocadia

Nel frattempo, Lope e Vera, ancora segnati dalla fine della loro relazione, commettono un grave errore mentre servono la colazione ai padroni. La loro distrazione provoca un episodio imbarazzante e, quando Cristóbal viene informato dell'accaduto, li convoca immediatamente nel suo ufficio, lasciando presagire pesanti conseguenze disciplinari.

Anticipazioni de La Promessa: Alonso scopre la verità su Pia e affronta Cristóbal

Don Alonso accusa duramente Cristóbal di non aver rispettato i patti stabiliti. Il Marchese chiarisce che l'allontanamento di Pia doveva essere solo un provvedimento temporaneo, mentre il maggiordomo l'ha cacciata a tempo indeterminato. Inferocito per il comportamento del suo inserviente, Alonso intima perentoriamente a Cristóbal di far tornare Pia alla tenuta il prima possibile. Tuttavia, l'inflessibile maggiordomo capo non sarà per nulla d'accordo con l'ordine del Marchese, pronto a far valere la sua autorità e a creare un vero e proprio muro contro muro con la proprietà, sapendo di essere appoggiato dalla sua amante Leocadia.

Pia saluta Ricardo

Curro e Angela devono affrontare una nuova minaccia

Leocadia avverte Angela di aver visto lei e Curro baciarsi appassionatamente . La donna la esorta a sospendere immediatamente questa relazione, reputandola estremamente pericolosa per il suo futuro e per la sua stessa incolumità. Per farle capire la gravità della situazione, la donna rivelerà ad Angela che a farle scoprire la loro relazione è stato proprio il Capitano Don Lorenzo. Leocadia spiega alla figlia che il De la Mata le ha ormai in pugno e che potrebbe diventare un nemico spietatamente pericoloso se la ragazza non starà più che attenta e non accetterà i suoi ordini.

Petra peggiora: la servitù teme per la sua vita

Le condizioni di salute di Petra continuano a peggiorare drasticamente, ma la donna rifiuta di nutrirsi. La servitù insiste affinché la governante mangi qualcosa, con Teresa e gli altri ormai convinti che la situazione sia gravissima. Di fronte all'ostinazione della donna, Samuel la prega con insistenza di farsi visitare d'urgenza da un medico prima che sia troppo tardi.